رونالدو يكشف سبب انتقاله للدوري السعودي

وقال رونالدو، في اللقطات التي نشرتها "نتفيلكس" اليوم الاثنين من الفيلم الوثائقي المقرر طرحه عن الدوري للمحترفين، "يقولون إن كريستيانو موجود في من أجل المال فقط".وأكمل أسطورة البرتغال "حسنًا، لا زلت أشعر بالشغف، أنا هنا من أجل الفوز".ومن المقرر طرح الفيلم الوثائقي كاملًا يوم 21 تشرين الثاني الجاري.وفي خطوة مفاجئة، انتقل رونالدو إلى صفوف كانون الثاني 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق .ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتقاضى رونالدو 177 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد مع .وينتهي عقد رونالدو مع بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات حول مستقبله.وعلى مدار 22 شهرًا في صفوف العالمي، لم يتمكن رونالدو من قيادة فريقه لتحقيق أي لقب محلي أو آسيوي، في ظل هيمنة الغريم الهلال، بينما اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.ورغم ذلك، حقق رونالدو إنجازًا فرديًا بعد أن أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري للمحترفين عبر التاريخ، عندما سجل 35 هدفًا الموسم الماضي، متخطيًا حصيلة عبد الرزاق حمد الله (34 هدفًا موسم 2018-2019)، وفي كل البطولات، لعب البرتغالي 79 مباراة، سجل خلالها 68 هدفًا، وصنع 18 آخرين.