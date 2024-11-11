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رونالدو يكشف سبب انتقاله للدوري السعودي

رياضة

2024-11-11 | 11:06
رونالدو يكشف سبب انتقاله للدوري السعودي
المصدر:
موقع كووورة
585 مشاهدة

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، على ادعاءات انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين سعيًا وراء الأموال.

وقال رونالدو، في اللقطات التي نشرتها "نتفيلكس" اليوم الاثنين من الفيلم الوثائقي المقرر طرحه عن الدوري السعودي للمحترفين، "يقولون إن كريستيانو موجود في السعودية من أجل المال فقط".

وأكمل أسطورة البرتغال "حسنًا، لا زلت أشعر بالشغف، أنا هنا من أجل الفوز".

ومن المقرر طرح الفيلم الوثائقي كاملًا يوم 21 تشرين الثاني الجاري.

وفي خطوة مفاجئة، انتقل رونالدو إلى صفوف النصر كانون الثاني 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتقاضى رونالدو 177 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد مع النصر.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات حول مستقبله.

وعلى مدار 22 شهرًا في صفوف العالمي، لم يتمكن رونالدو من قيادة فريقه لتحقيق أي لقب محلي أو آسيوي، في ظل هيمنة الغريم الهلال، بينما اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ورغم ذلك، حقق رونالدو إنجازًا فرديًا بعد أن أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، عندما سجل 35 هدفًا الموسم الماضي، متخطيًا حصيلة عبد الرزاق حمد الله (34 هدفًا موسم 2018-2019)، وفي كل البطولات، لعب البرتغالي 79 مباراة، سجل خلالها 68 هدفًا، وصنع 18 آخرين.
 
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رونالدو

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