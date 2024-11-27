تفاصيل جديدة عن مشاركة المنتخب العراقي في "خليجي 26"

ويدافع منتخب أسود الرافدين عن لقبهم الذي توجوا به في البصرة
خلال النسخة الماضية، حيث يلعب العراق
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية
والبحرين واليمن.
منتخب العراق يستهدف اللقب
قرر الاتحاد العراقي
لكرة القدم، -وبموافقة جميع أعضائه- بأن يكون هدف المنتخب العراقي
في بطولة
كأس الخليج المقبلة هو الحفاظ على اللقب والمنافسة عليه، من خلال الوصول إلى الأدوار النهائية، وهذا الأمر تم مناقشته مع مدرب أسود الرافدين كاساس، الذي اتفق على هذا الهدف، خصوصًا وأن البطولة
ستضمن استمرار لعب أغلب لاعبيه.
وقرر الاتحاد العراقي
أيضًا إيقاف مسابقة دوري نجوم العراق، خلال فترة بطولة
كأس الخليج، إذ يدرك الاتحاد العراقي
بأن نجاح المنتخب العراقي
في البطولة
يتطلب حضور جميع اللاعبين المميزين في دوري نجوم العراق، خصوصًا الذين يعتمد عليهم كاساس في التصفيات، وأيضًا بقية اللاعبين الذين سبق وأن حددهم ضمن أهدافه مثل لاعب القوة الجوية هيران أحمد ولاعب دهوك بيتر كوركيس.
كما ان الاتحاد العراقي
سيخاطب الأندية في الدوري بمذكرات رسمية، من أجل تفريغ اللاعبين في وقت مبكر، لاسيما وأن الاتحاد العراقي
سيدخل في معسكر تدريبي يسبق البطولة، حيث من المؤمل أن يقام في الدوحة قبل 10 أيام من مباراته الأولى في خليجي 26، لذلك فإن منافسة دوري نجوم العراق
قد تستمر حتى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول
المقبل، قبل أن تتوقف مؤقتًا للتحضير للمشاركة في خليجي 26.
وفي بطولة
كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، سيواجه المنتخب العراقي
نظيره اليمني في 22 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل، على أن ينافس المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ليختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية
في الثامن والعشرين من ذات الشهر.
وكانت النسخة السابقة من بطولة
كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة، هي أول بطولة
يتحصل عليها كاساس مع المنتخب العراقي
وجاءت بعد شهرين فقط من تسميته مدربًا لأسود الرافدين، ليفوز من يومها بحب الجماهير العراقية التي تسانده حتى الآن.