تفاصيل جديدة عن مشاركة المنتخب العراقي في "خليجي 26"

ويدافع منتخب أسود الرافدين عن لقبهم الذي توجوا به في خلال النسخة الماضية، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات والبحرين واليمن.قرر الاتحاد لكرة القدم، -وبموافقة جميع أعضائه- بأن يكون هدف المنتخب في كأس الخليج المقبلة هو الحفاظ على اللقب والمنافسة عليه، من خلال الوصول إلى الأدوار النهائية، وهذا الأمر تم مناقشته مع مدرب أسود الرافدين كاساس، الذي اتفق على هذا الهدف، خصوصًا وأن ستضمن استمرار لعب أغلب لاعبيه.وقرر الاتحاد أيضًا إيقاف مسابقة دوري نجوم العراق، خلال فترة كأس الخليج، إذ يدرك الاتحاد بأن نجاح المنتخب في يتطلب حضور جميع اللاعبين المميزين في دوري نجوم العراق، خصوصًا الذين يعتمد عليهم كاساس في التصفيات، وأيضًا بقية اللاعبين الذين سبق وأن حددهم ضمن أهدافه مثل لاعب القوة الجوية هيران أحمد ولاعب دهوك بيتر كوركيس.كما ان الاتحاد سيخاطب الأندية في الدوري بمذكرات رسمية، من أجل تفريغ اللاعبين في وقت مبكر، لاسيما وأن الاتحاد سيدخل في معسكر تدريبي يسبق البطولة، حيث من المؤمل أن يقام في الدوحة قبل 10 أيام من مباراته الأولى في خليجي 26، لذلك فإن منافسة دوري نجوم قد تستمر حتى العاشر من ديسمبر/ كانون المقبل، قبل أن تتوقف مؤقتًا للتحضير للمشاركة في خليجي 26.وفي كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، سيواجه المنتخب نظيره اليمني في 22 ديسمبر/ كانون المقبل، على أن ينافس المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ليختتم دور المجموعات بمواجهة في الثامن والعشرين من ذات الشهر.وكانت النسخة السابقة من كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة، هي أول يتحصل عليها كاساس مع المنتخب وجاءت بعد شهرين فقط من تسميته مدربًا لأسود الرافدين، ليفوز من يومها بحب الجماهير العراقية التي تسانده حتى الآن.