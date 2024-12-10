هل سيلعب فينيسيوس ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم؟

يُعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز لاعبي في السنوات الأخيرة، وعودته المرتقبة إلى تشكيل ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد فترة غياب بسبب الإصابة، تُعد خبرًا سارًا للجماهير المدريدية، حيث يعد ذلك بمثابة دفعة كبيرة للفريق، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها في المسابقة الأوروبية.ويواجه المدرب كارلو أنشيلوتي وريال تحديًا كبيرًا أمام أتالانتا، في ظل عدم تحقيق النجاح المطلوب في آخر مباراتين له في التشامبيونزليغ، وتعرضه لعدة هزائم قاسية، إذ سقط أمام ليل الفرنسي (1-0) في الجولة الثانية، وتابعها بفوز على بوروسيا دورتموند (5-2)، إلا أن تعرض لهزيمتين من ميلان وليفربول، ما يضعه في موقف صعب ويزيد من الضغط على المدير الفني ولاعبيه. وتزيد هذه الظروف من أهمية فينيسيوس جونيور لتعزيز صفوف .وقبل إصابته، كان فينيسيوس أحد الأعمدة الأساسية للهجوم المدريدي. وغيابه لفترة طويلة أثر في التنسيق الهجومي للفريق، حيث كان يعتمد بشكل كبير على خطط هجومية تشمل سرعة النجم البرازيلي على الأطراف.وبدونه، اضطر للاعتماد على أسلوب هجومي أقل فاعلية في بعض المباريات؛ وعلى الرغم من التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف الماضي، كان يفتقر إلى هذا العنصر السريع الذي يمكنه كسر دفاعات الفرق المنافسة.وتشير وسائل إعلام إسبانية إلى أنّ تشكيل ضد أتالانتا سيشهد فينيسيوس جونيور، إلى جانب مواطنه البرازيلي رودريغو غوس.تيبو كورتوا؛لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديغر، فران غارسيا؛لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي؛رورديغو غوس، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور؛كيليان مبابي.على أرضية الميدان، يمثل فينيسيوس جونيور قوة ضاربة حقيقية في صفوف مدريد؛ إذ يُعد البرازيلي من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الأسلوب الهجومي للفريق، بفضل سرعته الفائقة ومهاراته في المراوغة وقدرته على اختراق الدفاعات. وعودته إلى تشكيل ضد أتالانتا ستساهم بشكل كبير في تعزيز الخيارات الهجومية للمدرب أنشيلوتي.كما يُعد فينيسيوس جونيور عنصرًا حيويًّا في تنويع أسلوب لعب الهجومي، وسرعته الكبيرة تجعله تهديدًا دائمًا في الهجمات المرتدة، وهي سمة ضرورية في المباريات الكبرى، خصوصًا ضد فرق مثل أتالانتا التي تعتمد على ضغط عالٍ.موعد مباراة وأتالانتا في الجولة السادسة من الدور في دوري أبطال أوروبا، هو يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في ملعب "أتليتي أزوري دي إيطاليا" في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.