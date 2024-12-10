هل سيلعب فينيسيوس ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم؟

يُعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز لاعبي ريال مدريد
في السنوات الأخيرة، وعودته المرتقبة إلى تشكيل ريال مدريد
ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد فترة غياب بسبب الإصابة، تُعد خبرًا سارًا للجماهير المدريدية، حيث يعد ذلك بمثابة دفعة كبيرة للفريق، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها ريال مدريد
في المسابقة الأوروبية.
تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا قد يعرف عودة فينيسيوس
ويواجه المدرب كارلو أنشيلوتي وريال مدريد
تحديًا كبيرًا أمام أتالانتا، في ظل عدم تحقيق الفريق
النجاح المطلوب في آخر مباراتين له في التشامبيونزليغ، وتعرضه لعدة هزائم قاسية، إذ سقط أمام ليل الفرنسي (1-0) في الجولة الثانية، وتابعها بفوز على بوروسيا دورتموند (5-2)، إلا أن الفريق
تعرض لهزيمتين من ميلان وليفربول، ما يضعه في موقف صعب ويزيد من الضغط على المدير الفني ولاعبيه. وتزيد هذه الظروف من أهمية عودة
فينيسيوس جونيور لتعزيز صفوف الفريق
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وقبل إصابته، كان فينيسيوس أحد الأعمدة الأساسية للهجوم المدريدي. وغيابه لفترة طويلة أثر في التنسيق الهجومي للفريق، حيث كان يعتمد بشكل كبير على خطط هجومية تشمل سرعة النجم البرازيلي على الأطراف.
وبدونه، اضطر ريال مدريد
للاعتماد على أسلوب هجومي أقل فاعلية في بعض المباريات؛ وعلى الرغم من التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف الماضي، كان الفريق
يفتقر إلى هذا العنصر السريع الذي يمكنه كسر دفاعات الفرق المنافسة.
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا
وتشير وسائل إعلام إسبانية إلى أنّ تشكيل ريال مدريد
ضد أتالانتا سيشهد عودة
فينيسيوس جونيور، إلى جانب مواطنه البرازيلي رودريغو غوس.
تيبو كورتوا؛
لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديغر، فران غارسيا؛
لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي؛
رورديغو غوس، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور؛
كيليان مبابي.
على أرضية الميدان، يمثل فينيسيوس جونيور قوة ضاربة حقيقية في صفوف ريال
مدريد؛ إذ يُعد البرازيلي من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الأسلوب الهجومي للفريق، بفضل سرعته الفائقة ومهاراته في المراوغة وقدرته على اختراق الدفاعات. وعودته إلى تشكيل ريال مدريد
ضد أتالانتا ستساهم بشكل كبير في تعزيز الخيارات الهجومية للمدرب أنشيلوتي.
كما يُعد فينيسيوس جونيور عنصرًا حيويًّا في تنويع أسلوب لعب الفريق
الهجومي، وسرعته الكبيرة تجعله تهديدًا دائمًا في الهجمات المرتدة، وهي سمة ضرورية في المباريات الكبرى، خصوصًا ضد فرق مثل أتالانتا التي تعتمد على ضغط عالٍ.
موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2024-25
موعد مباراة ريال مدريد
وأتالانتا في الجولة السادسة من الدور الأول
في دوري أبطال أوروبا، هو يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في ملعب "أتليتي أزوري دي إيطاليا" في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.