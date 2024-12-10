Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يرفض تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل سيلعب فينيسيوس ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم؟

رياضة

2024-12-10 | 04:40
هل سيلعب فينيسيوس ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم؟
101 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فاجأ البرازيلي فينيسيوس جونيور جماهير ناديه بعد فترة غياب بسبب الإصابة، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى عودته في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، لكنه رجع قبل ذلك، ما أثار التساؤلات حول مدى إمكانية وجوده في تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يُعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وعودته المرتقبة إلى تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد فترة غياب بسبب الإصابة، تُعد خبرًا سارًا للجماهير المدريدية، حيث يعد ذلك بمثابة دفعة كبيرة للفريق، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها ريال مدريد في المسابقة الأوروبية.

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا قد يعرف عودة فينيسيوس
ويواجه المدرب كارلو أنشيلوتي وريال مدريد تحديًا كبيرًا أمام أتالانتا، في ظل عدم تحقيق الفريق النجاح المطلوب في آخر مباراتين له في التشامبيونزليغ، وتعرضه لعدة هزائم قاسية، إذ سقط أمام ليل الفرنسي (1-0) في الجولة الثانية، وتابعها بفوز على بوروسيا دورتموند (5-2)، إلا أن الفريق تعرض لهزيمتين من ميلان وليفربول، ما يضعه في موقف صعب ويزيد من الضغط على المدير الفني ولاعبيه. وتزيد هذه الظروف من أهمية عودة فينيسيوس جونيور لتعزيز صفوف الفريق.

وقبل إصابته، كان فينيسيوس أحد الأعمدة الأساسية للهجوم المدريدي. وغيابه لفترة طويلة أثر في التنسيق الهجومي للفريق، حيث كان يعتمد بشكل كبير على خطط هجومية تشمل سرعة النجم البرازيلي على الأطراف.

وبدونه، اضطر ريال مدريد للاعتماد على أسلوب هجومي أقل فاعلية في بعض المباريات؛ وعلى الرغم من التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف الماضي، كان الفريق يفتقر إلى هذا العنصر السريع الذي يمكنه كسر دفاعات الفرق المنافسة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا
وتشير وسائل إعلام إسبانية إلى أنّ تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا سيشهد عودة فينيسيوس جونيور، إلى جانب مواطنه البرازيلي رودريغو غوس.

تيبو كورتوا؛
لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديغر، فران غارسيا؛
لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي؛
رورديغو غوس، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور؛
كيليان مبابي.

على أرضية الميدان، يمثل فينيسيوس جونيور قوة ضاربة حقيقية في صفوف ريال مدريد؛ إذ يُعد البرازيلي من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الأسلوب الهجومي للفريق، بفضل سرعته الفائقة ومهاراته في المراوغة وقدرته على اختراق الدفاعات. وعودته إلى تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا ستساهم بشكل كبير في تعزيز الخيارات الهجومية للمدرب أنشيلوتي.

كما يُعد فينيسيوس جونيور عنصرًا حيويًّا في تنويع أسلوب لعب الفريق الهجومي، وسرعته الكبيرة تجعله تهديدًا دائمًا في الهجمات المرتدة، وهي سمة ضرورية في المباريات الكبرى، خصوصًا ضد فرق مثل أتالانتا التي تعتمد على ضغط عالٍ.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2024-25
موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في الجولة السادسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، هو يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في ملعب "أتليتي أزوري دي إيطاليا" في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

هل سيلعب فينيسيوس ضد أتالانتا

دوري أبطال أوروبا اليوم؟

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أزمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. كيف ينجو من المصير المظلم؟
03:50 | 2024-12-10
الجولة الـ11 في دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. جدول المباريات
03:10 | 2024-12-10
الأندية العراقية وكاساس قبل كأس الخليج.. أين وصلت قضية تفريغ اللاعبين؟
02:50 | 2024-12-10
الريال بين شبح الخروج وإثبات الذات.. صدامات "شرسة" في دوري الأبطال اليوم
02:35 | 2024-12-10
تطورات جديدة بشأن محاكمة القرن ضد السيتي
13:30 | 2024-12-09
تدوينة غامضة.. تثير تساؤلات عن مستقبل صلاح مع ليفربول (صورة)
11:56 | 2024-12-09
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بشار الأسد في تركيا.. ما القصة؟
Play
بشار الأسد في تركيا.. ما القصة؟
04:20 | 2024-12-10
مكبس لطحن العظام والجثث.. شاهد ماذا يوجد في صيدنايا؟
Play
مكبس لطحن العظام والجثث.. شاهد ماذا يوجد في صيدنايا؟
11:46 | 2024-12-09
العراق يحذر المسلحين في سوريا: سيقتل من يعبر هذا الحد
Play
العراق يحذر المسلحين في سوريا: سيقتل من يعبر هذا الحد
07:50 | 2024-12-08
بدموع هامرة.. "العكيد أبو شهاب" يعلق على سقوط بشار الأسد (فيديو)
Play
بدموع هامرة.. "العكيد أبو شهاب" يعلق على سقوط بشار الأسد (فيديو)
06:14 | 2024-12-08
التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"
Play
التبرع برواتب الموظفين.. تطوع "اجباري" وصيغة "مثيرة للريبة"
03:00 | 2024-12-08
احداث المنطقة تلقي بظلالها على الاسواق العراقية‎
Play
احداث المنطقة تلقي بظلالها على الاسواق العراقية‎
02:30 | 2024-12-08
خلافات سياسية تعصف بعمل مجلس صلاح الدين وتطيح بملف الخدمات‎
Play
خلافات سياسية تعصف بعمل مجلس صلاح الدين وتطيح بملف الخدمات‎
01:29 | 2024-12-08
"هلاهل وتكبير وتكسير".. مشاهد من داخل القصر الجمهوري للأسد (فيديو)
Play
"هلاهل وتكبير وتكسير".. مشاهد من داخل القصر الجمهوري للأسد (فيديو)
01:17 | 2024-12-08
فوضى وأجواء من "القيامة" في مطار دمشق (فيديو)
Play
فوضى وأجواء من "القيامة" في مطار دمشق (فيديو)
00:53 | 2024-12-08
طلب نيابي لتفعيل ملف الاستجوابات‎
Play
طلب نيابي لتفعيل ملف الاستجوابات‎
12:27 | 2024-12-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.