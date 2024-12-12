الرابطة الفرنسية ترفض شكوى مبابي ضد سان جيرمان.. مال السبب؟

وقد تقدم مبابي الذي رحل عن باريس سان جيرمان صيف هذا العام لينضم لريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى الاتحاد الفرنسي للحصول على 55 مليون يورو، مكافآت ورواتب، لم يحصل عليها قبل رحيله إلى الريال.وكسب مبابي بالفعل مؤخرا قضيته ضد باريس سان جيرمان، لكن الباريسي تقدمت باستئناف ضد القرار إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي التي حكمت لصالح اللاعب ورفضت الاستئناف.وبعدها مبابي الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي بإلزام سان جيرمان بدفع مستحقاته المتأخرة وإجبار فريق الفرنسية على الالتزام بالحكم السابق، وهذا الطلب رفض من طرف اللجنة ذاتها التي ألغت الحكم السابق أيضا.وذكر سان جيرمان في بيان رسمي اليوم الخميس: "سعداء للغاية لأن اللجنة التأديبية قررت عدم معاقبة باريس سان جيرمان كما طلب اللاعب. من خلال طلب مبابي غير مقبول، وضعت اللجنة التأديبية حدا لهذا التسلسل الطويل".وأضاف البيان: "بعد الاستماع في البداية إلى مستندات الأطراف في 11 سبتمبر، أصرت اللجنة القانونية المكونة من 18 عضوا في رابطة الدوري الفرنسي مرارا وتكرارا على الحاجة إلى الوساطة بين اللاعب وباريس سان جيرمان لإيجاد حل في ضوء ما تقدمنا به، لأن عملية الوساطة تم رفضها تماما من قبل اللاعب، قررت اللجنة القانونية التمسك بالعقد الوحيد الذي وافقت عليه بنفسها، وتجاهل الاتفاقيات الأخرى التي تم التوصل إليها بين اللاعب والنادي".وأوضح البيان: "ما يبقى محل نزاع، ويجب أن تفحصه محكمة العمل، هو أن العقد المعتمد تم تعديله قانونيا باتفاق متبادل في أغسطس 2023 لموسم 2023 / 2024. وأكد اللاعب هذا التعديل عدة مرات، وخاصة في يناير 2024، قبل أن يقرر بمجرد انتهاء الموسم التراجع عن جميع التزاماته".وأكد البيان: "إذا استمر اللاعب للأسف في عدم الوفاء بالتزاماته ومواصلة هذا النزاع أمام مجلس نادي باريس بطريقة غير مفهومة ومدمرة، سواء لنفسه أو الفرنسية، فإن النادي مستعد لكشف الموقف بالكامل أمام المحكمة المختصة".