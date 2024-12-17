تسريبات عن هوية الفائز بجائزة "ذا بيست" 2024.. من هو؟

ويقام حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2024 في القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، قبل يوم من إقامة مباراة نهائي كأس القارات للأندية بين وباتشوكا.وبحسب صحيفة "غلوبو" البرازيلية، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم مدريد، سيُمنح جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل توزيع جوائز الفيفا "ذا بيست".وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس سيتلقى الجائزة شخصيا، خاصةً أنه موجود الآن في بالفعل بمناسبة كأس القارات.وأوضحت أن صاحب الـ24 عاما سيحضر حفل توزيع الجوائز بعد التدريب مع يوم الثلاثاء، وبعد ذلك سيعود إلى معسكر التدريب.وبذلك سيكون فينيسيوس أول برازيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 2007، والتي حصل عليها ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال السابق.وقاد فينيسيوس للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، حيث خاض 39 مباراة وسجل 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.يذكر أنه سيتم منح 10 جوائز في حفل الفيفا: لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى، وأفضل مدرب ومدربة في كرة القدم للرجال والنساء، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف وجائزة مارتا لأفضل هدف، وجائزة المشجعين، وجائزة اللعب النظيف.