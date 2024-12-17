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تسريبات عن هوية الفائز بجائزة "ذا بيست" 2024.. من هو؟

رياضة

2024-12-17 | 10:52
تسريبات عن هوية الفائز بجائزة &quot;ذا بيست&quot; 2024.. من هو؟
1,010 مشاهدة

كشفت بعض التسريبات هوية الفائز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 قبل انطلاق الحفل.

ويقام حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2024 في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، قبل يوم من إقامة مباراة نهائي كأس القارات للأندية بين ريال مدريد وباتشوكا.

وبحسب صحيفة "غلوبو" البرازيلية، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، سيُمنح جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل توزيع جوائز الفيفا "ذا بيست".

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس سيتلقى الجائزة شخصيا، خاصةً أنه موجود الآن في قطر بالفعل بمناسبة بطولة كأس القارات.

وأوضحت أن صاحب الـ24 عاما سيحضر حفل توزيع الجوائز بعد التدريب مع ريال مدريد يوم الثلاثاء، وبعد ذلك سيعود إلى معسكر التدريب.

وبذلك سيكون فينيسيوس أول برازيلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 2007، والتي حصل عليها ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد السابق.

وقاد فينيسيوس ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، حيث خاض 39 مباراة وسجل 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يذكر أنه سيتم منح 10 جوائز في حفل الفيفا: لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس مرمى وحارسة مرمى، وأفضل مدرب ومدربة في كرة القدم للرجال والنساء، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف وجائزة مارتا لأفضل هدف، وجائزة المشجعين، وجائزة اللعب النظيف.
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تسريبات

هوية الفائز

جائزة "ذا بيست" 2024

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