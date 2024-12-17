أنشيلوتي يدافع عن نفسه: لم أفقد السيطرة

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة باتشوكا المكسيكي غدا الأربعاء على "لوسيل" في قطر بالمباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024".وقال أنشيلوتي في الصحفي للمباراة: "أعتقد أننا ندخل هذه المباراة في حالة أفضل مما كنا عليه قبل شهر، نحن مركزون للغاية ومتحمسون لاستعادة كأس إنتركونتيننتال القديمة".وعن إمكانية تعزيز بصفقات جديدة، أوضح أنشيلوتي: "لم نتحدث عن ذلك بعد لأننا نريد أن نصل إلى عيد الميلاد في حالة جيدة ثم نستريح، في يناير/كانون الثاني سنفكر فيما يتعين علينا القيام به".وتلقى أنشيلوتي سؤالا حول إدارته للفريق، ليرد بقوله: "تسألني عما إذا كنت قد السيطرة؟ بالطبع لا، في كرة القدم عليك أن تمر بأوقات عصيبة، أحيانًا تأتي في أكتوبر/تشرين ونوفمبر/تشرين الثاني وأحيانًا في أبريل/نيسان ومايو/أيار".وأكمل: "الشيء المهم هو أن تكون هناك، إذا جاءت مبكرًا، فلا يزال بإمكانك إنقاذها، أنا متأكد من أننا سنكون تنافسيين للغاية في النصف الثاني من الموسم، ما زلنا على قيد الحياة ولم أفقد السيطرة".ورد أنشيلوتي على الانتقادات قائلا: "أعتقد أنها مقبولة، وهي جزء من وظيفتي، لقد ميزت بوضوح ما أزعجني أكثر في الأسابيع الأخرى، أنا آخذ الانتقادات الرياضية في الاعتبار، فأنت لا تفعل الأشياء دائمًا بشكل جيد وترتكب أخطاء".وشدد: "يمكن للنقد أن يوقظك، فهو جزء مهم من وظيفتي، ولا يوجد مدرب واحد في تاريخ كرة القدم خالٍ من الانتقادات، من المهم أن نفهم ذلك".وحول مدى جاهزية الفرنسي كيليان مبابي لخوض المباراة، علق أنشيلوتي: "موقفه بسيط، لقد تدرب أمس وكان لديه مشاعر جيدة، سيكون اليوم مهمًا وعليه تقييم جاهزيته، إذا كان جيدًا فسيلعب، ولكن إذا كان هناك أدنى خطر فلن يلعب، لكننا متفائلون".وأنهى أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن مركز مبابي قائلا: "كيليان لاعب رائع، وأعتقد أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد، على الرغم من أنه كان في مستوى جيد في آخر ثلاث مباريات، يمكنه اللعب في أي من المراكز الأمامية، يلعب أينما وضعته وبفضل جودته يمكنه اللعب حيثما يريد".