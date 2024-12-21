مدرب اليمن يؤكد جاهزية لاعبيه لتحدي المنتخب العراقي.. ماذا قال؟

ويستهل المنتخب اليمني، مشواره في بمواجهة نظيره يوم غد الأحد على ستاد جابر المبارك عند الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء.وقال ولد علي في الصحفي الذي يسبق المباراة: "إن مواجهة المنتخب بطل النسخة الماضية، يعد حافزا كبيرا بالنسبة لنا لنقدم أفضل ما لدينا، نحن جاهزون لمواجهة يوم غد وسنكون ندا لمنتخب أسود الرافدين وبإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية لأننا نثق بقدرتنا على ذلك".وأضاف مدرب اليمن: "عدد كبير من اللاعبين اليمنيين يلعبون في الدوري وهذا الشيء إيجابي جدا وسيعود بالفائدة علينا في مواجهة الغد كون أغلب اللاعبين يعرفون طبيعة ومستويات لاعبي المنافس وفي ذات الوقت نحن نشكر الاتحاد على اعتباره اللاعب اليمني لاعبا محليا لديهم، وهذا الشيء ساعدنا كثيرا في تحضير للبطولة لما تتميز به الرياضة العراقية من تطور في الوقت الحالي".وتابع: "المنتخب لعب بطريقة مغايرة في آخر 3 مباريات، في كل مباراة لعب بتشكيلة وخطة تختلف عن المباراة السابقة، سنحاول وضع الخطة المناسبة لمجاراته وفي ذات الوقت أود أن أشكر مدرب خيسوس كاساس على كلامه الداعم للمنتخب اليمني واحترامه لقدرات فريقنا وإمكانيته بالمنافسة على اللقب".وأكمل ولد علي حديثه بالقول: "لن نقبل بدور الضحية في كأس الخليج، نحن نعمل بجد لنكون فريقا ندا ومنافسا لجميع منتخبات، ركزنا في التدريبات على تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الودية التي خاضها في المعسكرات التدريبية بقطر وعمان وماليزيا ونحن أصبحنا في أتم الجاهزية الآن".من جانبه، قال لاعب منتخب اليمن عبد الواسع المطري: "التحضيرات التي سبقت كأس الخليج كانت جيدة جدا وساعدت اللاعبين في رفع مستوى اللياقة، نحن نشعر بأننا بأفضل حال حاليا ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية ابتداء من مباراة الغد أمام العراق".وعن وضع المنتخب العراقي، أكد المطري: "اللاعبون اليمنيون المحترفون في ساعدونا كثيرا على معرفة مستويات وعقلية لاعبي العراق، نعرف الكثير عن ونكن له كل الاحترام ولكننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية".وتابع: "اللاعب أيمن حسين مهاجم مميز ويصنع الفارق ولكننا سنركز على بقية اللاعبين أيضا وسنحاول قدر المستطاع الوقوف بشكل صحيح ووضع حد لخطورة وينبغي علينا تنفيذ الواجبات والمهام التي يضعها المدرب".ويخوض منتخب اليمن منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26" ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات والسعودية والبحرين.