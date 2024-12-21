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مدرب اليمن يؤكد جاهزية لاعبيه لتحدي المنتخب العراقي.. ماذا قال؟

رياضة

2024-12-21 | 05:44
مدرب اليمن يؤكد جاهزية لاعبيه لتحدي المنتخب العراقي.. ماذا قال؟
808 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن لكرة القدم، أن فريقه سيكون منافسا شرسا على إحدى بطاقتي التأهل في مجموعته بكأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

ويستهل المنتخب اليمني، مشواره في البطولة بمواجهة نظيره العراقي يوم غد الأحد على ستاد جابر المبارك عند الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء.

مدرب اليمن يؤكد جاهزية لاعبيه لتحدي المنتخب العراقي
وقال ولد علي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إن مواجهة المنتخب العراقي بطل النسخة الماضية، يعد حافزا كبيرا بالنسبة لنا لنقدم أفضل ما لدينا، نحن جاهزون لمواجهة يوم غد وسنكون ندا لمنتخب أسود الرافدين وبإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية لأننا نثق بقدرتنا على ذلك".

وأضاف مدرب اليمن: "عدد كبير من اللاعبين اليمنيين يلعبون في الدوري العراقي وهذا الشيء إيجابي جدا وسيعود بالفائدة علينا في مواجهة الغد كون أغلب اللاعبين يعرفون طبيعة ومستويات لاعبي الفريق المنافس وفي ذات الوقت نحن نشكر الاتحاد العراقي على اعتباره اللاعب اليمني لاعبا محليا لديهم، وهذا الشيء ساعدنا كثيرا في تحضير للبطولة لما تتميز به الرياضة العراقية من تطور في الوقت الحالي".

وتابع: "المنتخب العراقي لعب بطريقة مغايرة في آخر 3 مباريات، في كل مباراة لعب بتشكيلة وخطة تختلف عن المباراة السابقة، سنحاول وضع الخطة المناسبة لمجاراته وفي ذات الوقت أود أن أشكر مدرب العراق خيسوس كاساس على كلامه الداعم للمنتخب اليمني واحترامه لقدرات فريقنا وإمكانيته بالمنافسة على اللقب".

وأكمل ولد علي حديثه بالقول: "لن نقبل بدور الضحية في كأس الخليج، نحن نعمل بجد لنكون فريقا ندا ومنافسا لجميع منتخبات، ركزنا في التدريبات على تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الودية التي خاضها في المعسكرات التدريبية بقطر وعمان وماليزيا ونحن أصبحنا في أتم الجاهزية الآن".

المطري: أيمن حسين مهاجم مميز ويصنع الفارق
من جانبه، قال لاعب منتخب اليمن عبد الواسع المطري: "التحضيرات التي سبقت بطولة كأس الخليج كانت جيدة جدا وساعدت اللاعبين في رفع مستوى اللياقة، نحن نشعر بأننا بأفضل حال حاليا ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية ابتداء من مباراة الغد أمام العراق".

وعن وضع المنتخب العراقي، أكد المطري: "اللاعبون اليمنيون المحترفون في العراق ساعدونا كثيرا على معرفة مستويات وعقلية لاعبي العراق، نعرف الكثير عن الفريق العراقي ونكن له كل الاحترام ولكننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "اللاعب أيمن حسين مهاجم مميز ويصنع الفارق ولكننا سنركز على بقية اللاعبين أيضا وسنحاول قدر المستطاع الوقوف بشكل صحيح ووضع حد لخطورة الفريق العراقي وينبغي علينا تنفيذ الواجبات والمهام التي يضعها المدرب".

ويخوض منتخب اليمن منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26" ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والسعودية والبحرين.
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مدرب اليمن

جاهزية لاعبيه لتحدي المنتخب العراقي

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