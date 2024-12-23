رغم تألقه.. هل سيحافظ ليفاندوفسكي على مقعده في برشلونة

ورغم بدايته المذهلة مع برشلونة فإن ليفاندوفسكي عانى في المباريات الأخيرة من غياب لفترات طويلة، حيث اكتفى بتسجيل هدفين فقط في آخر 8 مباريات بكل البطولات، رغم انطلاقته المذهلة التي بصم فيها على 14 هدفاً في أول 11 لقاء.وتشير صحيفة "ماركا" في تقرير لها إلى أن تراجع ليفاندوفسكي، 36 عاماً، يلمح إلى صحة رأي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق بشأنه.وطلب هيرنانديز رحيل ليفاندوفسكي قبل خروج المدرب من البارسا في مايو/ أيار الفائت، بسبب كبر السن والراتب المرتفع، 32 مليون يورو، رغم حقيقة معاناة برشلونة من أزمات مالية تقيده في العديد من الأمور.وتؤكد "ماركا" أن هانز فليك مدرب برشلونة الذي طالما يؤكد إيمانه بإمكانيات البولندي الذي توهج تحت إمرته الفنية في الألماني (2019-2021) حذر الهداف العجوز قبل بداية الموسم.وأكد فليك، الذي يتقاسم مع ليفاندوفسكي وكيل الأعمال ذاته، بيني زاهافي، أنه يتعين على اللاعب المشاركة بشكل أكبر في عمليات الضغط على الدفاع، وأنه لن يتردد في استبداله خلال المباريات حال لم تسمح له حالته البدنية بتقديم المستوى المطلوب.وبحسب الصحيفة المدريدية فإن ليفاندوفسكي لم يقم بالأدوار المنوطة به دفاعياً خلال مباراة لاس بالماس، وهو ما نتج عنه معاقبته بالتواجد كبديل أمام ريال مايوركا ثم إشراكه في التشكيل الأساسي واستبداله أمام ريال بيتيس بعد 74 دقيقة، ثم بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا بعد 71 دقيقة، وليغانيس بعد 66 دقيقة.وخلال مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة التي خسرها برشلونة 1-2 ليتجرد من صدارة الدوري الإسباني، حاول ليفاندوفسكي على مدار المباراة كاملة لكنه فشل في تجاوز الحارس السلوفيني المتألق للأتلتي، يان أوبلاك.وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تسجيل حقيقية والنتيجة 1-1 أمام أتلتيكو من صناعة فيران توريس، وقبلها في الخسارة 0-1 أمام ليغانيس فشل مرتين في التسجيل من كرات سهلة.أحد العوامل التي تجعل مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة غير آمن هو الراتب المرتفع له والذي سيتراجع الموسم المقبل إلى 26 مليون يورو، لكن هذا الأمر مشروط بمشاركته بنسبة 55% في المباريات.ورغم ذلك فإن ليفاندوفسكي يبقى هداف البارسا الأول في 2024 برصيد 40 هدفاً، وفي موسم 2024-2025 حتى الآن برصيد 23 هدفاً.