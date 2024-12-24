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سؤال "مستفز" ورد صادم.. تفاصيل ما حدث بالمؤتمر الصحفي مع كاساس (فيديو)

رياضة

2024-12-24 | 06:00
سؤال &quot;مستفز&quot; ورد صادم.. تفاصيل ما حدث بالمؤتمر الصحفي مع كاساس (فيديو)
4,545 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

رد الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، بطريقة صادمة على سؤال مستفز يخص أحد لاعبي أسود الرافدين وتصريحات نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود قبل مباراة الغد أمام البحرين في "خليجي 26" بالكويت.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره البحريني في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي للكويت يوم الأربعاء.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البحرين: "الجهاز الفني للمنتخب العراقي يعاني من ضيق الوقت في عملية استشفاء اللاعبين، لكون بطولة كأس الخليج تقام في فترة ضيقة، حيث تلعب مباراة كل 3 أيام، وهذا الأمر صعّب المهمة على فريقي المساعد واللاعبين، نتمنى إقامة النسخ المقبلة من كأس الخليج في فترات أطول لأننا نحتاج للاستعانة بتقنية الفيديو لتحليل المباريات ووضع الأفكار التدريبية والخطط اللازمة وتحديد الأخطاء".

وأضاف: "مباراة العراق المقبلة أمام البحرين ستكون صعبة للغاية وستتسم بالندية الكبيرة بين المنتخبين، سألعب بتشكيلة مختلفة أمام البحرين نظراً لصعوبة المواجهة وهي تختلف كلياً عن مواجهة اليمن السابقة، نحن سنفعل ما بوسعنا ليظهر الفريق بأفضل صورة في المواجهة".

خيسوس كاساس يدافع عن مصطفى سعدون
وتلقى كاساس سؤالًا بخصوص تصريحات يونس محمود وانتقاد اللاعب مصطفى سعدون، ليرد المدرب الإسباني غاضباً: "السؤال عن يونس محمود لسنا ملزمين بالإجابة عنه لأنه لا يخص المباراة، وعن الانتقادات الموجهة للاعب مصطفى سعدون أود أن أقول إنه من العار انتقاد اللاعبين بهذه الطريقة، سابقا الانتقاد كان موجهاً للاعبين أيمن حسين وبشار رسن واليوم لمصطفى سعدون".

وأمضى قائلا: "مصطفى سعدون من أفضل اللاعبين في المنتخب العراقي وفي المباراة السابقة ارتكب خطئا واحدا فقط، وأود القول إنه سيكون أساسيا في مباراة الغد أمام البحرين، هو وزملاؤه يجب أن يتم دعمهم لا انتقادهم لأسباب معروفة هدفها الضجة الإعلامية وزيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، أود أن أوضح أيضا أن التغيير المستمر في تشكيلة المنتخب العراقي أمر طبيعي بسبب ضيق وقت البطولة، هذا الأمر يخصنا نحن الجهاز الفني".


وأكمل كاساس بالقول: "تدريب العراق يشعرني بالفخر وأتمنى قيادته للتأهل إلى كأس العالم، أود أن أقول للعراقيين يجب عليهم أن يتوحدوا، ومن يخطئ من اللاعبين يجب دعمه لا انتقاده، بطبيعة الحال نحن نريد تسجيل المزيد من الأهداف لكننا لم نكن محظوظين في بعض المباريات".

وعن توقعاته بخصوص المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، أكد كاساس قائلا: "بصراحة لا يوجد فريق مرشح بقوة للظفر بلقب كأس الخليج، جميع المنتخبات تريد الفوز وأجدد تصريحي السابق بأنه لا يوجد مدرب لا يريد التتويج بلقب كأس الخليج".

ريبين سولاقا: جاهزون لتقديم الأفضل
من جانبه تحدث اللاعب ريبين سولاقا في المؤتمر ذاته، قائلا: "إعداد العراق لبطولة كأس الخليج كان جيداً منذ معسكر الدوحة، الفريق يسير بخطى ثابتة ليكون جاهزا في جميع المباريات ونحن اللاعبين جاهزون لتقديم كل ما لدينا".

وأضاف: "شعرت بالحزن لغيابي عن مواجهة اليمن وأنا مستعد لمباراة البحرين يوم غد، المواجهة ستكون صعبة للغاية ولكننا نعرف جيدا كيفية تسجيل الأهداف واللعب أمام الفريق المنافس".

وحلَّ المنتخب العراقي في وصافة المجموعة الثانية في "خليجي 26" بالكويت بعد فوزه على اليمن بنتيجة 1-0، إذ جاء مباشرة خلف المتصدر المنتخب البحريني، متخلفا عنه بفارق الأهداف فقط، بعدما فاز الأحمر على المنتخب السعودي الأحد الماضي 3-2.
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سؤال "مستفز" ورد صادم

تفاصيل ما حدث بالمؤتمر الصحفي مع كاساس

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