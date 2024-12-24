سؤال "مستفز" ورد صادم.. تفاصيل ما حدث بالمؤتمر الصحفي مع كاساس (فيديو)

ويواجه المنتخب نظيره البحريني في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي للكويت يوم الأربعاء.وقال المدرب الإسباني في الصحفي الخاص بمباراة البحرين: "الجهاز الفني للمنتخب يعاني من ضيق الوقت في عملية استشفاء اللاعبين، لكون كأس الخليج تقام في فترة ضيقة، حيث تلعب مباراة كل 3 أيام، وهذا الأمر صعّب المهمة على فريقي المساعد واللاعبين، نتمنى إقامة النسخ المقبلة من كأس الخليج في فترات أطول لأننا نحتاج للاستعانة بتقنية الفيديو لتحليل المباريات ووضع الأفكار التدريبية والخطط اللازمة وتحديد الأخطاء".وأضاف: "مباراة المقبلة أمام البحرين ستكون صعبة للغاية وستتسم بالندية الكبيرة بين المنتخبين، سألعب بتشكيلة مختلفة أمام البحرين نظراً لصعوبة المواجهة وهي تختلف كلياً عن مواجهة اليمن السابقة، نحن سنفعل ما بوسعنا ليظهر الفريق بأفضل صورة في المواجهة".وأكمل كاساس بالقول: "تدريب يشعرني بالفخر وأتمنى قيادته للتأهل إلى كأس العالم، أود أن أقول للعراقيين يجب عليهم أن يتوحدوا، ومن يخطئ من اللاعبين يجب دعمه لا انتقاده، بطبيعة الحال نحن نريد تسجيل المزيد من الأهداف لكننا لم نكن محظوظين في بعض المباريات".وعن توقعاته بخصوص المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، أكد كاساس قائلا: "بصراحة لا يوجد فريق مرشح بقوة للظفر بلقب كأس الخليج، جميع المنتخبات تريد الفوز وأجدد تصريحي السابق بأنه لا يوجد مدرب لا يريد التتويج بلقب كأس الخليج".من جانبه تحدث اللاعب ريبين سولاقا في ذاته، قائلا: "إعداد لبطولة كأس الخليج كان جيداً منذ معسكر الدوحة، الفريق يسير بخطى ثابتة ليكون جاهزا في جميع المباريات ونحن اللاعبين جاهزون لتقديم كل ما لدينا".وأضاف: "شعرت بالحزن لغيابي عن مواجهة اليمن وأنا مستعد لمباراة البحرين يوم غد، المواجهة ستكون صعبة للغاية ولكننا نعرف جيدا كيفية تسجيل الأهداف واللعب أمام الفريق المنافس".وحلَّ المنتخب في وصافة المجموعة الثانية في "خليجي 26" بالكويت بعد فوزه على اليمن بنتيجة 1-0، إذ جاء مباشرة خلف المتصدر المنتخب البحريني، متخلفا عنه بفارق الأهداف فقط، بعدما فاز الأحمر على المنتخب السعودي الأحد الماضي 3-2.