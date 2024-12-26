جدول ترتيب المنتخبات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"

وباتت البحرين أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على 2-0 الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين أنعشت السعودية آمالها بعد أن قلبت الطاولة على اليمن لتخرج فائزة 3-2 في المجموعة ذاتها.وفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت الثلاثاء فازت الكويت على الإمارات 2-1، وحقق المنتخب العُماني فوزا ثمينا على نظيره القطري 2-1 على جابر المبارك.وتلتقي السعودية والعراق السبت في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية، علما بأن التعادل يصب في السعودية.وستلعب الكويت مع قطر في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، في حين تلتقي عُمان مع الإمارات.وفيما يلي جدول ترتيب المجموعتين الأولى والثانية في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26":