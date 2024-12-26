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جدول ترتيب المنتخبات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"

رياضة

2024-12-26 | 06:37
جدول ترتيب المنتخبات ببطولة كأس الخليج العربي &quot;خليجي 26&quot;
909 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انتهت أمس الأربعاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" لكرة القدم المقامة حاليا في الكويت وتستمر حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وباتت البحرين أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على العراق 2-0 الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين أنعشت السعودية آمالها بعد أن قلبت الطاولة على اليمن لتخرج فائزة 3-2 في المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت الثلاثاء فازت الكويت على الإمارات 2-1، وحقق المنتخب العُماني فوزا ثمينا على نظيره القطري 2-1 على ملعب جابر المبارك.

وتلتقي السعودية والعراق السبت في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية، علما بأن التعادل يصب في صالح السعودية.

وستلعب الكويت مع قطر في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، في حين تلتقي عُمان مع الإمارات.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعتين الأولى والثانية في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26":

المجموعة الأولى:
عُمان (4 نقاط)
الكويت (4 نقاط)
الإمارات (نقطة واحدة)
قطر (نقطة واحدة)
قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏7 -KAB55PO ALKASS RABSSPONTSCHANELS ANNELS زين خليجي KHALEEJIZAIN ZAIN KUWAIT 024 الكويت خليجي_ابن KHALEEJIZAIN O KHALEE JIZAIN KEлй 7 النقاط -/+ خسر تعادل فاز لعب 4 1 A المجموعة 0 1 1 2 4 عمان 1 1 1 1 2 الكويت 1 1 1 2 0 2 الإمارات 1 1- 3 1 0 2 قطر 4 Xf000 alkassTVsports ㅍ Shoof 0 الكاس قنوات‏'‏‏

المجموعة الثانية:
البحرين (6 نقاط)
العراق (3 نقاط)
السعودية (3 نقاط)
اليمن (بلا نقاط).
قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏7 LKA555PO ALKASS KAESSPCRTSCHANNELE TSCHANNELS زين خلبجي_أبن خليجى KHALEEJIZAIN ZAIN KUWAIT 024 الكويت النقاط -/+ خسر تعادل فاز لعب 6 3+ 0 B المجموعة 0 2 2 البحرين 3 0 1 0 1 1 1 2 מעממ. السعودية 3 1- 1 0 2 1 2 المداک <a class='entities-links' href='/entity/1013240075/العراق/ar/1?utm_term=PublicFigures-العراق&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-العراق&id=935&catid=4&pagetype=PublicFigures'>العراق</a> 0 2- 2 0 3 0 2 اليمن xfodo alkassTVsports 4 Shoof الكاس قنوات‏'‏‏

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جدول ترتيب المنتخبات

بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"

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