رونالدو يوجه رسالة ليونايتد.. ماذا توقع للسيتي؟

رحل رونالدو عن مانشستر يونايتد قبل عامين من الآن، وانضم إلى في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، وجذب بعدها العديد من صفوة كرة القدم العالمية إلى دوري روشن .وفي تصريحات على هامش ظهوره في حفل جوائز غلوب سوكر دبي 2024، لاختيار الأفضل في مختلف فئات كرة القدم، تحدث رونالدو عن سر أزمات "الشياطين الحمر".وقال رونالدو إن "مشكلة مانشستر يونايتد ليست حول المدرب، الأمور بكثير من ذلك"، علما بأن النادي أقالت مؤخرا الهولندي إيريك تين هاغ واستعانت بالبرتغالي روبين أموريم لكن النتائج لم تتحسن مطلقا.وأضاف رونالدو بقوله "إذا كنت مالك مانشستر يونايتد، سأجعل الأمور واضحة تماما حول كل الأشياء السلبية".وأتم "ما زلت أحب مانشستر يونايتد، أريد الأفضل لهم، أثق في أن العاصفة ستمر وستعود شمس النادي لتشرق من جديد".أثنى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو السعودي، على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مشيرا إلى أنه قادر على العودة إلى المسار الصحيح بفضل مدرب "ذكي" مثل الإسباني بيب غوارديولا.ويعاني مانشستر سيتي من تراجع واضح في النتائج والمستويات خلال الموسم الحالي على كافة الأصعدة، وتخلى عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويحتل المركز السابع مع نهاية الجولة 18.وسجّل رونالدو حضورا في حفل جوائز غلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية، لتكريم الأفضل في مختلف فئات كرة القدم، مساء يوم الجمعة.مانشستر سيتيقال رونالدو في رسالة لعناصر فريق مانشستر سيتي "عليكم أن تتحدثوا أقل، وتعملوا أكثر، أنا واثق تماما من عودتهم، إنهم أذكياء بما فيه الكفاية".وأضاف "لديهم غوارديولا وهو مدرب ذكي قادر على التعامل مع هذا الموقف، الفريق يمر بحالة صعبة في الموسم الحالي، لكني أثق فيهم تماما".وأتم "مانشستر سيتي يشبه تماما ريال مدريد، الفريق سيعود بقوة خلال الفترة المقبلة".