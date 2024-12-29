رقم قياسي جديد لصلاح مع ليفربول

وأنهى ليفربول
عام 2024 بأفضل طريقة ممكنة، متغلبا على مضيفه وست هام يونايتد
(5-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز
.
ووفقا لما ذكره "موقع ليفربول"، فإن صلاح
وصل إلى الهدف
رقم 20 بكافة المسابقات، للموسم الثامن له على التوالي مع الريدز.
وهذا الرقم أفضل من الرقم القياسي السابق الذي سجله إيان
راش بين موسمي 1981-1982 و1986-1987.
ويعد راش، الوحيد الذي وصل حاجز 20 هدفا بشكل عام مع ليفربول، أكثر من صلاح، حيث حقق ذلك في 9 مواسم.
من ناحية ثانية، تعتبر مباراة وست هام، الثامنة في البريميرليج هذا الموسم، التي يسجل فيها صلاح
هدفا ويصنع آخر، وهو رقم قياسي جديد في المسابقة، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا".
من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" أن محمد صلاح
بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى بجميع المسابقات في 2024 برصيد 52 هدفا (سجل 29 هدفا وصنع 23).
وأضافت "صلاح أصبح واحدًا من 3 لاعبين إلى جانب فرانك لامبارد وواين روني، يتواجدون في قائمة العشرة الأوائل، في تسجيل أكبر عدد من الأهداف وأكبر عدد من التمريرات الحاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".