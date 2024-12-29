رقم قياسي جديد لصلاح مع ليفربول

عزز محمد صلاح، رقما قياسيا تاريخيا له مع ليفربول، خلال الشوط من مباراة فريقه أمام مضيفه وست هام، مساء الأحد، في الجولة 19 من البريميرليج.

وشهد الشوط الأول، نجاح في صناعة هدف لزميله الهولندي جاكبو، قبل أن يسجل بنفسه، الثالث.

وأنهى عام 2024 بأفضل طريقة ممكنة، متغلبا على مضيفه وست (5-0)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ19 من .



ووفقا لما ذكره "موقع ليفربول"، فإن وصل إلى رقم 20 بكافة المسابقات، للموسم الثامن له على التوالي مع الريدز.



وهذا الرقم أفضل من الرقم القياسي السابق الذي سجله راش بين موسمي 1981-1982 و1986-1987.



ويعد راش، الوحيد الذي وصل حاجز 20 هدفا بشكل عام مع ليفربول، أكثر من صلاح، حيث حقق ذلك في 9 مواسم.



من ناحية ثانية، تعتبر مباراة وست هام، الثامنة في البريميرليج هذا الموسم، التي يسجل فيها هدفا ويصنع آخر، وهو رقم قياسي جديد في المسابقة، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا".



من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" أن محمد بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى بجميع المسابقات في 2024 برصيد 52 هدفا (سجل 29 هدفا وصنع 23).



وأضافت "صلاح أصبح واحدًا من 3 لاعبين إلى جانب فرانك لامبارد وواين روني، يتواجدون في قائمة العشرة الأوائل، في تسجيل أكبر عدد من الأهداف وأكبر عدد من التمريرات الحاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".