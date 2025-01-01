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مفاجأة في التشكيل المثالي للبريميرليج لعام 2024

رياضة

2025-01-01 | 14:52
مفاجأة في التشكيل المثالي للبريميرليج لعام 2024
المصدر:
موقع كووورة
1,089 مشاهدة

شهد التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024، غياب محمد صلاح نجم ليفربول، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وخلال العام المنقضي، توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج للمرة الرابعة على التوالي، فيما يتصدر ليفربول ترتيب الموسم الحالي، الذي بدأ في شهر آب الماضي.

وبحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، فقد شهد التشكيل المثالي غياب صلاح عن التشكيل الأفضل لعام 2024، رغم تصدره لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم.

كما غاب عن التشكيل أيضًا، النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي خلال عام 2024 بحسب شبكة "هوسكورد" كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).

الدفاع: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) - جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) - جابرييل ماجاليس (آرسنال) - ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) - كول بالمر (تشيلسي) - إيبيريشي إيزي (كريستال بالاس).

الهجوم: لويس دياز (ليفربول) - كاي هافيرتز (آرسنال) - بوكايو ساكا (آرسنال).
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