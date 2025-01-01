مفاجأة في التشكيل المثالي للبريميرليج لعام 2024

وخلال العام المنقضي، توج سيتي بلقب البريميرليج للمرة الرابعة على التوالي، فيما يتصدر ترتيب الموسم الحالي، الذي بدأ في شهر آب الماضي.وبحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، فقد شهد التشكيل المثالي غياب عن التشكيل الأفضل لعام 2024، رغم تصدره لقائمة هدافي هذا الموسم.كما غاب عن التشكيل أيضًا، النرويجي إيرلينج هالاند، نجم سيتي، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي خلال عام 2024 بحسب شبكة "هوسكورد" كالتالي:حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).الدفاع: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) - جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) - جابرييل ماجاليس (آرسنال) - ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).الوسط: رودري (مانشستر سيتي) - كول بالمر (تشيلسي) - إيبيريشي إيزي (كريستال بالاس).الهجوم: لويس دياز (ليفربول) - كاي هافيرتز (آرسنال) - بوكايو ساكا (آرسنال).