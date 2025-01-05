وذكر النادي في البيان، هذا الخطأ يُعد خطأً إدارياً بسيطاً، ولا يتحمل اللاعب سعد ناطق، أي مسؤولية مباشرة عنه وكان غير مقصود ولا علاقة له باللاعب الذي يُعرف بحسن خلقه واحترافيته العالية في مسيرته الكروية، كما أن اللاعب سعد ناطق كان أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق الفوز الذي حققه في المباراة، حيث قدم أداءً مميزاً وساهم بشكل كبير في هذا الانتصار.وأضاف، هناك محاولات للتقليل من أهمية الفوز الكبير الذي حققه الفريق، وتحويل الأنظار إلى الخطأ الإداري البسيط، مما يعد محاولات لتشويه سمعة اللاعب الذي خدم المنتخبات الوطنية العراقية لسنوات طويلة وقدم مستويات رائعة في جميع المحطات التي مر بها.ووجه نادي دعوة لجماهيره والجماهير الرياضية العراقية بشكل عام، للتمسك بالروح الرياضية وتجنب الانسياق وراء حملات التشويه، ولا يزال سعد ناطق يقدم الكثير للكرة العراقية بشكل عام وللكرة الطلابية على وجه الخصوص.