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القميص بالرقم 4 و"الشورت" 6.. الطلبة يصدر بياناً بشأن "خطأ" سعد ناطق
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أصدر نادي الطلبة، بياناً رسمياً، يوضح فيه ملابسات الخطأ الإداري الذي وقع خلال مباراته أمام نادي النجف، ضمن الجولة الـ 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، إذ ارتدى اللاعب الدولي سعد ناطق القميص بالرقم 4 والشورت بالرقم 6.
وذكر النادي في البيان، هذا الخطأ يُعد خطأً إدارياً بسيطاً، ولا يتحمل اللاعب سعد ناطق، أي مسؤولية مباشرة عنه وكان غير مقصود ولا علاقة له باللاعب الذي يُعرف بحسن خلقه واحترافيته العالية في مسيرته الكروية، كما أن اللاعب سعد ناطق كان أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق الفوز الذي حققه الفريق
في المباراة، حيث قدم أداءً مميزاً وساهم بشكل كبير في هذا الانتصار.
وأضاف، هناك محاولات للتقليل من أهمية الفوز الكبير الذي حققه الفريق، وتحويل الأنظار إلى الخطأ الإداري البسيط، مما يعد محاولات لتشويه سمعة اللاعب الذي خدم المنتخبات الوطنية العراقية لسنوات طويلة وقدم مستويات رائعة في جميع المحطات التي مر بها.
ووجه نادي الطلبة
دعوة لجماهيره والجماهير الرياضية العراقية بشكل عام، للتمسك بالروح الرياضية وتجنب الانسياق وراء حملات التشويه، ولا يزال سعد ناطق يقدم الكثير للكرة العراقية بشكل عام وللكرة الطلابية على وجه الخصوص.
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