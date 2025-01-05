ملحمة كروية بين ليفربول ومانشستر يونايتد.. التشكيلة والقنوات الناقلة

نيوز – رياضة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي مايكل أوليفير (39 عاما) صافرة بداية هذه "الملحمة الكروية" في الساعة (18:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":

1- أليسون

4- فيرجيل فان ديك

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

10- أليكسيس ماك اليستير

11- محمد

17- كورتيس جونز

18- جاكبو

26- أندرو روبرتسون

38- ريان جرافينبيرخ

66- ترينت ألكسندر-آرنولد.

بينما وضع البرتغالي روبن أموريم (39 عاما) المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، التشكيلة التالية لفريق "الشياطين الحمر" لمواجهة مضيفه ليفربول:

24- أندريه أونانا

3- نصير مزراوي

4- ماتياس دي ليخت

5- هاري ماغواير

6- ليساندرو مارتينيز

8- برونو فرنانديز

9- راسموس هويلاند

16- أماد ديالو

20- ديوغو دالوت

25- مانويل أوغارتي

37- كوبي ماينو.

ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 45 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.

بينما يحتل فريق يونايتد المرتبة الرابعة عشرة في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة فقط.

وفي ما يلي القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد:

beIN Sports HD 1

Sky Sports Main Event UK

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Premier League UK.