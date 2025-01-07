Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان يقرر تسليم عبد الرحمن القرضاوي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أوباميانغ يكشف كواليس سرقته في برشلونة.. ماذا حصل

رياضة

2025-01-07 | 08:52
أوباميانغ يكشف كواليس سرقته في برشلونة.. ماذا حصل
371 مشاهدة

كشف الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم القادسية السعودي ولاعب برشلونة الأسبق للمرة الأولى تفاصيل حادث السرقة الذي تعرض له في كتالونيا.

ولعب أوباميانغ في صفوف برشلونة في النصف الثاني من موسم 2021-2022 قبل أن ينضم بعد ذلك إلى تشيلسي.

وفي أيامه الأخيرة في برشلونة خلال شهر أغسطس/ أب 2022، تعرض منزل أوباميانغ لحادث سطو مسلح أثناء وجوده مع أفراد عائلته داخله.

وقال أوباميانغ في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كنت أجلس في المنزل ووجدت إبني الأكبر يركض نحوي ويقول لي أن هناك أشخاصاً في المنزل، فطلبت منه الاختباء".

وواصل: "دخلوا من الخارج، حيث كانت زوجتي مع ابنة عمي وصديقها يدخنون، ودخلوا للمنزل، وصرخت زوجتي لأنه كان في حوزتهم مسدس".

وأوضح أوباميانغ أنه أخذ زجاجة كبيرة ثم ذهب للطابق العلوي لمواجهة اللصوص، بينما بقيت العائلة في الداخل، مضيفاً: "كانت العصابة مكونة من 4 إلى 5 أشخاص على ما اعتقد".

ويكمل مهاجم أرسنال الأسبق حديثه: "طلب أحدهم مني وهو يمسك بمسدسه أن أهبط، رفضت، فبدأ يلكمني".

وشدد الهداف الأسبق لبروسيا دورتموند على أنه أراد قتال العصابة لكنهم أخذوا زوجة أخيه وأطفاله، موضحاً: "في تلك اللحظة، لم أستطع فعل أي شيء. إذا فعلت شيئًا خاطئًا، فقد يحدث لهم شيء ما، لقد أعطيتهم ما يريدون، حتى نكون بخير".

وتابع: "لو كنت وحدي لواجهتهم، أنا ذهنياً مستعد لأي شيء في الحياة، هكذا تربيت من قبل والدي ولكن يختلف الأمر حين يكون لديك زوجة وأبناء".

وعن تأثير تلك الواقعة المؤسفة على حالة عائلته النفسية يوضح أوباميانغ: "أخبرني إبني بأنه لا يريد الذهاب للمدرسة، خوفاً من حدوث شيء ما، وكان لمدة عام يقول لي أنه لا يستطيع النوم بمفرده".

واستطرد: "لا يزال لدي هذا المنزل الذي وقعت فيه الحادثة، لكنني لم أعد إليه منذ ذلك الحين. أعتقد أنني سأبدأ في عرضه للإيجار لأن أطفالي لا يريدون الذهاب إلى برشلونة، نظمت مدرستهم رحلة إلى هناك - قالوا، "لا فرصة للذهاب".

واختتم: "لقد ارتكبت خطأ بعدم التحدث إلى أي شخص. إذا كان لدي شخص أتحدث معه، معالج أو طبيب نفسي، فربما كان ذلك قد يساعد، لكنني لم أرغب في فعل أي شيء، لأقول لك الحقيقة، كنت تائهاً".

يذكر أن أوباميانغ ترك برشلونة بعد هذه الواقعة بأيام لينضم إلى تشيلسي الذي بقي فيه حتى 2023 ثم بعدها انضم إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي ومنه للقادسية السعودي في صيف 2024.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

أوباميانغ

كواليس سرقته

برشلونة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
اتحاد الكرة يعلن اعتقال المتهم بالاعتداء على الحكم حسين فلاح
12:24 | 2025-01-07
نجم معتزل ينصح رونالدو بمغادرة الدوري السعودي
11:35 | 2025-01-07
إصابة حكم خلال مباراة في دوري نجوم العراق
11:10 | 2025-01-07
تعرف على مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"
08:47 | 2025-01-07
مواجهات حاسمة لبرشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني
06:47 | 2025-01-07
هل سيدرب عدنان حمد العروبة السعودي؟
12:03 | 2025-01-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بعد خمسة أيام من البحث.. العثور على جثة "ملاك"
Play
بعد خمسة أيام من البحث.. العثور على جثة "ملاك"
08:42 | 2025-01-07
بالفيديو: اصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن‎
Play
بالفيديو: اصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن‎
02:41 | 2025-01-07
بالفيديو: منطقة العامرية تعاني بسبب تهالك البنى التحتية‎
Play
بالفيديو: منطقة العامرية تعاني بسبب تهالك البنى التحتية‎
01:49 | 2025-01-07
العمالة الاجنبية تزيح المحلية من بوابة فرص العمل في كربلاء‎.. فيديو
Play
العمالة الاجنبية تزيح المحلية من بوابة فرص العمل في كربلاء‎.. فيديو
00:38 | 2025-01-07
إصابتان بحادث سير مروع في الأنبار (فيديو)
Play
إصابتان بحادث سير مروع في الأنبار (فيديو)
15:31 | 2025-01-06
كسر النصاب سيناريو يتكرر في جلسات البرلمان‎.. فيديو
Play
كسر النصاب سيناريو يتكرر في جلسات البرلمان‎.. فيديو
12:37 | 2025-01-06
مرضى السرطان في نينوى بين الأوجاع الجسدية والأعباء المالية‎.. فيديو
Play
مرضى السرطان في نينوى بين الأوجاع الجسدية والأعباء المالية‎.. فيديو
04:50 | 2025-01-06
كلف العلاج المرتفعة تزيد من معاناة مرضى السرطان في النجف‎.. فيديو
Play
كلف العلاج المرتفعة تزيد من معاناة مرضى السرطان في النجف‎.. فيديو
03:48 | 2025-01-06
العراق رابع عربيًا في ارتفاع أسعار العقارات وسط أزمة سكن خانقة‎
Play
العراق رابع عربيًا في ارتفاع أسعار العقارات وسط أزمة سكن خانقة‎
02:43 | 2025-01-06
الغاء منصة الدولار.. مخاوف من عودة الارتفاع والتهريب‎
Play
الغاء منصة الدولار.. مخاوف من عودة الارتفاع والتهريب‎
01:45 | 2025-01-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.