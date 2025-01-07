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نجم معتزل ينصح رونالدو بمغادرة الدوري السعودي

رياضة

2025-01-07 | 11:35
نجم معتزل ينصح رونالدو بمغادرة الدوري السعودي
المصدر:
وكالات
533 مشاهدة

وجه الدولي الإنجليزي المعتزل ويس براون نصيحة إلى زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وقال براون بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يتعين على كريستيانو رونالدو أن يذهب إلى أمريكا، خاصة أن ليونيل ميسي موجود هناك أيضًا، لقد شاهدت رونالدو يلعب عدة مرات وكان مستواه مبهرًا".

وأضاف: "رونالدو يسجل الأهداف باستمرار ويبدو لائقا بشكل ملحوظ، ولا يزال يركض بشكل جيد في سن الأربعين".

وأكمل: "رغم أنه سيبلغ الأربعين الشهر المقبل، لكن لا دليل على أن رونالدو يفكر في الاعتزال في وقت قريب، فهو لا يزال لاعبا أساسيا في المنتخب البرتغالي ولا يزال قادرًا على إنهاء المباريات بنفس جودة أي مهاجم تقريبًا في عالم كرة القدم".

وتابع: "رونالدو أمامه عامل محفز آخر، وهو احتمال الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته المهنية، فقبل عصر رونالدو وميسي لم يقترب أي لاعب من تحقيق هذا الإنجاز، ولكن الآن، مع تسجيله 916 هدفًا، فإن رونالدو لديه فرصة ضئيلة ليكون الأول".

وأتم براون: "رونالدو لديه رغبة ملحة في اللعب لأطول فترة ممكنة، وهو لاعب يتمتع باختيار المكان الذي يرغب في اللعب فيه بعد ذلك، ولا أعتقد أنه سيعتزل في أي وقت قريب، بل سيواصل تحطيم الأرقام القياسية".
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رونالدو

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