نجم معتزل ينصح رونالدو بمغادرة الدوري السعودي

وينتهي عقد رونالدو مع نادي السعودي، بنهاية الموسم الجاري.وقال براون بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يتعين على كريستيانو رونالدو أن يذهب إلى أمريكا، خاصة أن ليونيل موجود هناك أيضًا، لقد شاهدت رونالدو يلعب عدة وكان مستواه مبهرًا".وأضاف: "رونالدو يسجل الأهداف باستمرار ويبدو لائقا بشكل ملحوظ، ولا يزال يركض بشكل جيد في سن الأربعين".وأكمل: "رغم أنه سيبلغ الأربعين الشهر المقبل، لكن لا دليل على أن رونالدو يفكر في الاعتزال في وقت قريب، فهو لا يزال لاعبا أساسيا في المنتخب ولا يزال قادرًا على إنهاء المباريات بنفس أي مهاجم تقريبًا في عالم كرة القدم".وتابع: "رونالدو أمامه عامل محفز آخر، وهو احتمال الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته المهنية، فقبل عصر رونالدو وميسي لم يقترب أي لاعب من تحقيق هذا الإنجاز، ولكن الآن، مع تسجيله 916 هدفًا، فإن رونالدو لديه فرصة ضئيلة ليكون الأول".وأتم براون: "رونالدو لديه رغبة ملحة في اللعب لأطول فترة ممكنة، وهو لاعب يتمتع باختيار المكان الذي يرغب في اللعب فيه بعد ذلك، ولا أعتقد أنه سيعتزل في أي وقت قريب، بل سيواصل تحطيم الأرقام القياسية".