التأهل الى كأس العالم 2026.. مصير المنتخب العراقي مرهون بخمسة أيام!

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وسيواجه المنتخب منتخبي الكويت وفلسطين في 20 و25 مارس/ آذار المقبل في إطار مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية.وقال نعمة، "إن منتخب يحتاج إلى عمل كبير جدًا من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، الأمر ليس سهلًا على الإطلاق نظرًا لمستوى الفريق الحالي وتطور مستوى المنافسين ولم يبق أمام سوى أربع مباريات. أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام كي نرى منتخبنا في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه".وأضاف: "العراق بحاجة ماسة اليوم إلى فنية متخصصة للجلوس مع المدرب خيسوس كاساس، الفريق اليوم بحاجة إلى الاستقرار على مستوى التشكيلة وأسلوب اللعب، كاساس مطالب بشرح وجهة نظره للجنة الفنية المختصة التي شكلت من قبل الاتحاد العراقي، كي يكون الفهم التكتيكي والاستقرار على مجموعة واضحًا للجميع".وتابع: "الوقت يشكل عامل ضغط على كل مدرب، لكن ما يقوم به كاساس أمر غريب للغاية لأنه يقوم في كل بطولة بتغيير 7 إلى 8 لاعبين، بالإضافة إلى عدم وجود هوية أو أسلوب لعب واضح للمنتخب وهذه كلها أمور يجب أن تتوقف وأن لا تستمر، خصوصًا أن المرحلة المقبلة حساسة للغاية وتتطلب التركيز وأن يكون الجميع في يومه ولا مجال للخطأ وفي ذات الوقت يجب إبعاد اللاعبين عن الضغط كي لا يفقدوا التركيز والرغبة في تحقيق الفوز".وبيّن قائلًا: "خمسة أيام في شهر مارس/ آذار المقبل، ستكون حاسمة بالنسبة للمنتخب العراقي، إما سيكون أمام ضغط كبير أو سعادة كبيرة للاقتراب خطوة نحو مونديال 2026، تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين مع انتظار النتائج الأخرى، أعتقد أن الجولتين القادمتين ستحدد بنسبة كبيرة من هما المنتخبان اللذان سيصلان إلى كأس العالم"، بحسبويحتل المنتخب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على الأردن صاحب المركز الثالث ومتخلفا عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر بـ3 نقاط.