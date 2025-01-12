نيوز – رياضة

بدأ في الضغط على الحكم جيل مانزانو الذي سيدير السوبر الإسباني، باستخدام قناته التلفزيونية (RMTV)، حيث ذكّرت الحكم بما أسمته "فضيحة عالمية".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قامت قناة بعرض تجميع مدته 7 دقائق لأخطاء مانزانو في الدوري الإسباني، مع التركيز على الأخطاء التي ارتكبها ضد الفريق.

وفي التقرير الذي أذاعته قناة مدريد، قالت إن إلغاء هدف بيلينغهام في شباك فالنسيا كان بمثابة "فضيحة عالمية".

وترى القناة أن الحكم غاب عن لمدة أسبوعين فقط، وتقول: "تتم، الآن، مكافأته بإدارة نهائي السوبر".

وهذه هي المباراة النهائية الثالثة التي سيديرها جيسوس جيل مانزانو في كأس السوبر، والثالثة أيضًا التي يقود فيها الكلاسيكو، جميعها في الدوري، مع سجل خالٍ من الهزائم لصالح .

وكانت آخر مباراة بين الفريقين أدارها مانزانو، في أكتوبر 2023، حيث فاز 1-2 في كامب نو.

حكم المباراة يرد

تحدث الحكم الإسباني جيسوس جيل مانزانو الذي سيدير مباراة السوبر بين وبرشلونة في تسجيل صوتي قدمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، معربًا عن قلقه بسبب" أجواء ما قبل اللقاء".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن فحوى التسجيل، حيث قال جيل مانزانو، إنه يأسف لأن الجو في عالم كرة القدم أصبح "مشحونًا جدًا"، وأن الأندية، والمؤسسات، ووسائل الإعلام، لم تقدم "استجابة مناسبة" للجهود التي بذلها الحكام في فتح المجال لهم.

وأوضح جيل مانزانو أن هذا الجو من التوتر أدى إلى أن الحكام أصبحوا "أكثر اتحادًا من أي وقت مضى" و"أغلقوا صفوفهم" دفاعًا عن المجموعة، وفق تسريبات الصحيفة.

وقال مانزانو: "هناك اتحاد قوي جدًا بيننا. جميعنا معًا. جميع الآراء محترمة ومسموعة، وهذا يعطي غنى للمجموعة.. لكن ما يعطينا العظمة هو أننا جميعًا معًا، جميعنا أغلقنا صفوفنا، ونسير في نفس الاتجاه".

وأشار إلى أن الحكام بذلوا، في السنوات الأخيرة، "جهدًا" لفتح أبوابهم للمجتمع كي يعرف الناس أنهم "أكثر من الشخصية التي ترتدي الأسود وتقود مباراة".

وتابع: "لم نرَ استجابة من وسائل الإعلام أو المؤسسات أو الأندية... بذلنا هذا الجهد، ولم نحصل على الاستجابة المناسبة للجهود التي بذلناها كي يعرف جهودنا الناس".

وفيما يتعلق بنهائي كأس السوبر، أشار إلى أنه وفريقه "متحمسون جدًا"، وأنهم حضروا المباراة "بكل قوتهم"، بعد أن شاهدوا المباريات نصف النهائية في الاستاد.

وقال: "رأينا كيف يلعب كل فريق، هذا يعطينا ميزة، ويجعلنا نتعمق في جو المباراة، وما يمكن أن نتوقعه".