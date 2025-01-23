9 أندية تخرج مبكرا من منافسات دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

وفقدت فرق مثل جيرونا الإسباني، وتسريفينا زفيزدا الصربي، بالإضافة إلى ريد بول سالزبورغ وشتورم النمساويين، أي فرصة رياضية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث جمع كل منها ثلاث نقاط فقط حتى الآن.كما سيغادر فريق سبارتا التشيكي وبولونيا الإيطالي، اللذان يملكان أربع وخمس نقاط على التوالي. قبل ذلك، فرق مثل يونغ بويز السويسري، وسلوفان براتيسلافا، وآر بي لايبزيغ الألماني، فرصها في التأهل إلى المرحلة التالية.وستقام الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في 29 يناير الجاري، بعدها سيتأهل 24 فريقا من أصل 36 فريقا إلى أدوار خروج المغلوب.وتقام العريقة بنظام جديد لأول مرة هذه الموسم حيث تخوض الفرق المشاركة في 8 مباريات أمام 8 أندية مختلفة في مرحلة الدوري 4 على ملعبها ومثلها خارج .وتتأهل أول 8 فرق في الترتيب العام إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما تخوض الأندية في المراكز من التاسع وحتى الـ24 منافسات الملحق (من ذهاب وإياب)، على أن يتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.أما الفرق التي ضمنت تأهلها لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2025 حتى الآن هي: ليفربول وبرشلونة.