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رسمياً.. السليمانية تحتضن كأس آسيا للقوس والسهم

رياضة

2025-01-23 | 05:46
رسمياً.. السليمانية تحتضن كأس آسيا للقوس والسهم
227 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

منح الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، رسمياً مدينة السليمانية حق استضافة منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس القارة باللعبة عامي 2026 و2027.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد محمود المشهداني في بيان إن "اجتماع الاتحاد الآسيوي للعبة الذي عقد اليوم عبر شبكة الإنترنت، أفضى إلى فوز مدينة السليمانية بملف استضافة النسختين المقبلتين من منافسات كأس آسيا للقوس والسهم عامي 2026 و2027 من بين سبع مدن قدمت ملفاتها لاستضافة المنافسات، هي بكين الصينية، ونيودلهي الهندية، وآستانا الكازاخستانية، وبالي الإندونيسية، والفجيرة الإماراتية، وبانكوك التايلاندية، والسليمانية".

وأضاف المشهداني إن "المرحلة الأولى من منافسات نسخة العام المقبل ستقام في مدينة بانكوك، فيما تستضيف المرحلة الثانية مدينة السليمانية، وتقام المرحلة الثالثة في مدينة بكين، على أن تستضيف مدينة بانكوك المرحلة الأولى أيضاً من منافسات نسخة البطولة عام 2027، وتقام المرحلة الثانية في مدينة السليمانية، فيما ستحتضن مدينة نيودلهي منافسات المرحلة الثالثة".

وبين إن "منافسات البطولة التي ستقام عام 2027 ستكون مؤهلة للمشاركة رسمياً بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في لوس انجلوس 2028".

وتابع المشهداني إن "الاتحاد الآسيوي اختار مدينة السليمانية لاحتضان النسختين المقبلتين، نظراً للنجاح الكبير الذي حققه العراق في استضافة النسخة السابقة التي أقيمت بالعاصمة بغداد خلال شهر شباط من العام 2024 من جميع النواحي، التنظيمية واللوجستية والفنية".
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السليمانية تحتضن

كأس آسيا للقوس والسهم

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