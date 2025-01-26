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فارسان عراقيان يحققان إنجازات "مميزة" ببطولة أبو ظبي الدولية لقفز الحواجز
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حقق الفارسان العراقيان، همام حارث الدليمي وحمزة حارث الدليمي إنجازات مميزة في بطولة أبو ظبي الدولية لقفز الحواجز ذات الأربع نجوم، التي أقيمت في نادي أبو ظبي للفروسية بمشاركة 183 فارساً وفارسة من 36 دولة.
وذكرت الجنة الأولمبية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" همام الدليمي تمكن من الفوز بالمركز الثالث في فئة الشباب، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب العراقية في رياضة قفز الحواجز وسط منافسة قوية مع نخبة من الفرسان المتميزين.
أما حمزة الدليمي، فقد حصل على المركز الرابع في فئة الأطفال، مما يبرز إمكانياته الكبيرة وقدرته على التميز رغم صغر سنه، بحسب البيان.
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