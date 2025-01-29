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18 مباراة في توقيت واحد اليوم.. تفاصيل الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

رياضة

2025-01-29 | 04:47
18 مباراة في توقيت واحد اليوم.. تفاصيل الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا
472 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بحماس بالغ الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا. المنافسة لم تعد تقتصر على التأهل فحسب، بل أصبحت مسرحًا للصراعات الكروية التي تحبس الأنفاس وسط مفاجآت مرتقبة، حيث ومع انطلاق المباريات، تقف فرق أمام فرصة تاريخية للتأهل، بينما تودع أخرى البطولة.

شهدت الجولة السابعة الأسبوع الماضي أحداثًا درامية حملت الكثير من المفاجآت، حيث تمكنت فرق من قلب الطاولة وضمان مقاعدها في الأدوار الإقصائية، بينما عانت أخرى من إقصاءات موجعة.

الجولة الأخيرة التي ستقام اليوم الأربعاء، من خلال خوض 18 مباراة كاملة في توقيت واحد، تعدنا بمزيد من الإثارة، حيث ستكون كل مباراة بمثابة نهائي مصغر للفرق التي تبحث عن أمل أخير للتأهل أو إثبات الذات.

في ظل هذه الأجواء، تبرز أهمية التركيز الذهني لكل فريق، حيث إن الأخطاء الفردية والتكتيكية قد تكون الفارق بين التأهل أو الإقصاء. ومع تصاعد التوتر في دوري أبطال أوروبا، يمكن القول إن هذه الجولة قد تكون الأكثر إثارة في التاريخ الحديث للبطولة.

دوري أبطال أوروبا.. مفاجآت مرتقبة تحبس الأنفاس في الجولة الأخيرة
يدخل سبورتينغ لشبونة المواجهة ضد بولونيا متطلعًا لتأمين بطاقة التأهل، خاصة وأن الفريق الإيطالي خارج السباق بعد خسائر متتالية. في المقابل، يستعد ليفربول لمواصلة تألقه أمام أيندهوفن، الذي سيحاول تقديم أفضل ما لديه للحفاظ على آماله.

على صعيد آخر، ورغم الإقصاء المبكر، تلتقي يونغ بويز مع سرفينا زفيزدا في لقاء يحمل طابع الشرف. وفي مباراة مثيرة، يتنافس باريس سان جيرمان مع شتوتغارت على نقطة قد تكون حاسمة، وسط تطلعات كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل.

أما مانشستر سيتي، فيخوض مواجهة معقدة ضد كلوب بروج بحثًا عن التأهل في دوري أبطال أوروبا وتفادي المفاجأة، بينما يواجه بايرن ميونخ فريق سلوفان براتيسلافا بعد ضمان تأهله، على أمل تعويض كبوة الجولة الماضية.

كذلك، يشهد لقاء إنتر ميلان وموناكو تنافسًا تكتيكيًّا بين فريقين ضمنا التأهل، مع سعي كل منهما لتقديم أداء قوي استعدادًا للأدوار المقبلة.

وفي لقاء آخر، يسعى بوروسيا دورتموند لتعزيز أدائه ضد شاختار، في وقت يأمل فيه الأخير تحقيق المفاجأة. أما برشلونة وأتلانتا فيقدمان مباراة منتظرة، إذ يطمح الفريق الإسباني إلى الحفاظ على أدائه الهجومي الساحر، بينما يتطلع الفريق الإيطالي للوقوف ندًّا قويًّا في ملعب مونتجويك.

يوفنتوس بدوره يستضيف بنفيكا في لقاء يحمل فرصة للفريق البرتغالي لمواصلة مشواره، فيما يواجه دينامو زغرب فريق ميلان وسط رغبة الأخير في تثبيت أقدامه بين الكبار. ومع انتهاء الآمال في التأهل، يلتقي ريد بول سالزبورغ مع أتلتيكو مدريد في مباراة تبدو أقل إثارة من سابقاتها.

في المواجهات الأخرى، يجتمع ليل مع فينورد في مباراة تعد بالكثير، بينما يواجه أستون فيلا فريق سيلتيك وسط أجواء متوترة، حيث يسعى كل فريق لإثبات ذاته في هذه البطولة الكبيرة.

المفاجآت ما تزال قائمة في لقاء بريست مع العملاق ريال مدريد، إذ فاجأ الفريق الفرنسي الجميع بأدائه القوي. على الجانب الآخر، يدخل أرسنال مواجهته أمام جيرونا بثقة عالية، بعد الأداء المتميز الذي قدمه في الجولات السابقة، ما يجعل المواجهة اختبارًا حقيقيًّا لمدى جاهزية الفريق الإنجليزي للعب الأدوار الأولى في دوري أبطال أوروبا.
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18 مباراة في توقيت واحد اليوم

تفاصيل الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

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