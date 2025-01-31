رسمياً.. راضي شنيشل مدربا لنادي الكهرباء (صور)

وذكر بيان مقتضب لنادي الكهرباء ورد للسومرية نيوز، أن "إدارة نادي الكهرباء سمَّت شنيشل مدرباً لفريقها الكروي خلفاً للمدرب المستقيل ولي كريم".وكان مدرب الكهرباء ولي كريم قدم قد استقالته بسبب عدم تعاون الإدارة معه في دعوة لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق من أجل الحصول على ترتيب جيد بين فرق دوري النجوم.