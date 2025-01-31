الهلال يتجاوز فينيسيوس ويقدم عرضا ضخما لضم رودريغو.. فما موقفه؟

وفي هذا السياق، عاد اسم فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد للظهور مجددا بعد العرض الكبير الذي تلقاه العام الماضي.حيث ذكرت صحيفة "أوغلوبو" في وقت سابق، أن الهلال يضع جناح ريال مدريد ضمن خياراته الرئيسية لتعويض رحيل نيمار.وبحسب الصحيفة الإسبانية، الهلال دخل في سباق التعاقد مع نجم آخر من ريال مدريد، وهو الجناح البرازيلي رودريغو غوس.وكشفت لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عن موقف اللاعب البالغ 24 عاما، وناديه ريال مدريد من العرض السعودي الضخم الذي تلقاه من الهلال.وقدم الهلال عرضا ماليا ضخما لرودريجو هذا الأسبوع، حيث لم يتم الكشف عن قيمته بالتحديد.لكن من المتوقع أن يكون من الفئة الثلاثية (أي يتجاوز 100 مليون يورو)، ما يجعله من بين الأعلى أجرا في تاريخ الدوري السعودي.وبدأ النادي السعودي بالفعل التواصل مع محيط اللاعب لمعرفة موقفه، إلى جانب استفسارات موجهة لإدارة ريال مدريد حول إمكانية ضمه.رغم الإغراءات المالية، فإن مهمة إقناع رودريغو لن تكون سهلة، حيث يملك اللاعب عقدا مع ريال مدريد حتى عام 2028.كما أنه أكد مرارا رغبته في الاستمرار مع "الملكي" وتحقيق المزيد من الألقاب، حتى مع وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي المحتمل.ووفقا لـ"ماركا"، فإن النجم البرازيلي، لا يفكر حاليا في الرحيل، لكن سعي الأندية السعودية المتواصل لجذب الصف الأول في أوروبا قد يغير المعادلة مستقبلا.