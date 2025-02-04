النسخة الأولى من بطولة أساطير الخليج.. الموعد والنظام والمنتخبات المشاركة

وتنظم لأول مرة استجابة من المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لمبادرة عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير لشؤون الشباب في الكويت.وكشف المناعي أن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج قد وافق على إقامة أساطير الخليج، استجابة لمبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير لشؤون الشباب في الكويت، عبد الرحمن المطيري، إذ كان مخططاً أن تقام هذه الدورة على هامش خليجي 26 التي حصل على لقبها منتخب البحرين، لكن تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي الذي تستضيف الكويت خلال شهر فبراير من كلّ عام.والبطولة لم تفرض أي شروط على اللاعبين، باستثناء أن تكون سنّ اللاعب 40 عاماً وما فوق، وفقاً للوائح التي أرسلت إلى الاتحادات المعنية، في حين أن التحكيم سيتولاه حكام سابقون من الخليج، والمساعدون من الكويت، مع التنويه إلى أنّ مدّة المواجهة ستكون 40 دقيقة، مقسّمة على شوطين، مدّة كلّ منهما 20 دقيقة، مع اعتماد نظام 11 ضد 11، والسماح بالتبديلات المفتوحة، بحسب المناعي الذي أكد أنّه لن يتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في .وذكر المناعي أيضاً أن ملعب النصر هو الخيار الأكثر جاهزية لاستضافة البطولة، نظراً لامتلاكة ملاعب تدريبية مخصصة، ما يمنح الفرق فرصة لإجراء تدريباتها وعمليات الإحماء في موقع واحد، وهو ما يمنحه أفضلية تنظيمية، مع الإشارة إلى المنافسات تقام وفق نظام المجموعات، إذ تضمّ كلّ واحدة أربعة منتخبات، يتأهل على إثرها صاحبا المركز الأول والثاني إلى نصف النهائي ثم اللقاء الختامي.وبخصوص قوائم المنتخبات المشاركة، فقد ذكر، أن كلّ وفد سيضمّ 20 لاعباً، إلى جانب الطاقم الإداري والفني، ليصل إجمالي عدد أفراد كلّ وفد إلى 30 عضواً، مع إمكانية زيادة العدد على أن تكون التكلفة على عاتق الاتحادات التي تريد ذلك، ليختم برسالة حول الهدف من هذه البطولة: "هي تمثّل إضافة مميزة لبطولات كرة القدم الخليجية، وستكون فرصة رائعة لجمع أساطير اللعبة وإحياء ذكريات المنافسات التاريخية، كما تهدف إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة".وتمثل إضافة مميزة لبطولات كرة القدم الخليجية، لجمع أساطير اللعبة وإحياء ذكريات المنافسات التاريخية، كما تهدف إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة.واتضحت ملامح قائمة منتخب العراق لكرة القدم مع اقتراب كأس الخليج للأساطير، التي ستُقام في الكويت خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة جميع المنتخبات.وقد قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعيين حكيم شاكر مدربًا للفريق، تقديرًا لدوره الكبير ومشاركته السابقة في قيادة منتخب "أسود الرافدين"، فضلًا عن إسهاماته البارزة في خدمة الكرة العراقية.وضمت قائمة منتخب العراق 39 لاعبًا، ويتعلق الأمل بكل من: نور صبري ومحمد كاصد وعلي مطشر وحيدر عبد الأمير وحيدر محمود، ومهدي كريم وعلي حسين رحيمه وحيدر عبيد وياسر رعد وسعد عطية، وباسم عباس وسعد عبد الحميد ووسام زكي وهوار ملا محمد وقصي منير ونشأت أكرم وصالح سدير، وكرار محمد وخلدون إبراهيم وحبيب جعفر وليث حسين وسامر سعيد، وأوس إبراهيم وجستن ميرام ورزاق فرحان ويونس محمود ومصطفى كريم، وحيدر صباح وأحمد مناجد وحمادي أحمد وخالد مشير، وجاسم محمد حاجي وسامال سعيد ومحمد علي كريم ومؤيد خالد، وسلام شاكر وهيثم كاظم وأحمد إياد وسعد قيس.أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن دعمه الكامل للمنتخب في مشاركته المرتقبة في الكويت. من جهته، عبّر مدرب منتخب أساطير العراق، حكيم شاكر، عن شكره لرئيس الاتحاد وأكد على أهمية مشاركة العراق في الخليجية، مشددًا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية.ويُذكر أن آخر مرة تم تجميع لاعبي "أساطير منتخب العراق" كانت في عام 2017، عندما أقيمت مباراة استعراضية بين المنتخب العراقي وفريق نجوم العالم، وذلك في إطار جهود العراق لرفع الحظر عن ملاعبه في تلك الفترة.