ثورة جذرية و6 صفقات "مدوية".. تحركات ريال مدريد للموسم المقبل تتكشف

يعاني الفريق الملكي
من بعض النقائص في الوقت الحالي، ويواجه صعوبات في الدفاع عن ألقابه الرئيسية التي أحرزها الموسم الماضي 2023-2024، وتحديدًا الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
أنهى الريال
مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بالمركز 11 بعدما جمع 15 من أصل 24 نقطة ممكنة، أما في الدوري المحلي فيتصدر بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد
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ريال مدريد يجهز لجلب 6 صفقات
حسب منصة "Confidencial" الإسبانية، يخطط ريال مدريد
للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين، دين هويسين وميغيل غوتيريز وفلوريان فيرتز ومارتن زوبميندي، وجوشوا كيميتش ورودري.
ويأمل النادي الملكي
أن يدعم الخط الخلفي في المقام
الأول، حيث وضع الإسباني الواعد هيوسين قلب دفاع بورنموث الإنجليزي، والظهير الأيسر غوتيريز من جيرونا، كأولوية في صيف 2025.
وفي خط الوسط، يريد الرئيس فلورينتينو بيريز إحداث زخم غير مسبوق بالتعاقد مع رودري وكيميتش وزوبميندي، إضافة إلى صانع الألعاب الدولي الألماني فيرتز من باير ليفركوزن.
الدفاع أولوية ريال مدريد
يدرك هيكل نادي العاصمة الإسبانية
أنه لا بد من إحداث تغيير واسع على مستوى قاعدة اللاعبين بنهاية الموسم الجاري، لا سيما في خط الدفاع الذي يعاني من مشكلات واضحة.
حاول الريال
التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد من ليفربول، والظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، في سوق الانتقالات الشتوية المنقضية للتو، دون جدوى.
حسب المصدر، يتأهب جوني كالافات، رئيس كشافي النادي، لإبرام تعاقدات بارزة في الدفاع، ويبرز اسم هيوسين (19 عامًا) بقوة، حيث يقدم مستويات فائقة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي.
يحظى هيوسين بسمعة مميزة لدى إدارة ريال
مدريد، ويعتقد المصدر أن بإمكانه إحداث تأثير قوي وتدشين مسيرة مشابهة للمدافع الفرنسي السابق للفريق، رافاييل فاران.
مباراة ريال مدريد المقبلة
في سياق آخر، يتجهز الميرنغي لمواجهة أتلتيكو مدريد
في الديربي سهرة السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني، الذي يقام في ملعب "سانتياغو برنابيو" عقر دار الملكي، بصافرة الحكم سيزار سوتو غرادو.
يتصدر الريال
لائحة الترتيب برصيد 49 نقطة، ويطارده مباشرة أتلتيكو مدريد
صاحب 48 نقطة، ومن خلفهما برشلونة الثالث الذي يمتلك 45 نقطة، ما يجعل التنافس ثلاثيًا على اللقب هذا الموسم.
بعد مباراة الديربي، سيخوض الملكي
المعترك القاري حينما ينزل ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل 11 فبراير/ شباط في ملعب "الاتحاد" لحساب ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
تعد هذه الفترة مفصلية في مشوار الريال
هذا الموسم على كل الأصعدة، فخسارة الديربي قد تعني تضاؤل فرص تحقيق الليغا، والإقصاء أمام مانشستر سيتي سيعني انتهاء الموسم الأوروبي مبكرًا.