ثورة جذرية و6 صفقات "مدوية".. تحركات ريال مدريد للموسم المقبل تتكشف

نيوز – رياضة



ذكرت تقارير إسبانية أن نادي يستهدف 6 صفقات مدوية في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025، لإحداث ثورة جذرية على مستوى قائمة لاعبي الفريق.





أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بالمركز 11 بعدما جمع 15 من أصل 24 نقطة ممكنة، أما في الدوري المحلي فيتصدر بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو .



يجهز لجلب 6 صفقات

حسب منصة "Confidencial" الإسبانية، يخطط للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين، دين هويسين وميغيل غوتيريز وفلوريان فيرتز ومارتن زوبميندي، وجوشوا كيميتش ورودري.



ويأمل النادي أن يدعم الخط الخلفي في الأول، حيث وضع الإسباني الواعد هيوسين قلب دفاع بورنموث الإنجليزي، والظهير الأيسر غوتيريز من جيرونا، كأولوية في صيف 2025.



وفي خط الوسط، يريد الرئيس فلورينتينو بيريز إحداث زخم غير مسبوق بالتعاقد مع رودري وكيميتش وزوبميندي، إضافة إلى صانع الألعاب الدولي الألماني فيرتز من باير ليفركوزن.



الدفاع أولوية

يدرك هيكل نادي العاصمة أنه لا بد من إحداث تغيير واسع على مستوى قاعدة اللاعبين بنهاية الموسم الجاري، لا سيما في خط الدفاع الذي يعاني من مشكلات واضحة. يعاني الفريق من بعض النقائص في الوقت الحالي، ويواجه صعوبات في الدفاع عن ألقابه الرئيسية التي أحرزها الموسم الماضي 2023-2024، وتحديدًا الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بالمركز 11 بعدما جمع 15 من أصل 24 نقطة ممكنة، أما في الدوري المحلي فيتصدر بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو .حسب منصة "Confidencial" الإسبانية، يخطط للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين، دين هويسين وميغيل غوتيريز وفلوريان فيرتز ومارتن زوبميندي، وجوشوا كيميتش ورودري.ويأمل النادي أن يدعم الخط الخلفي في الأول، حيث وضع الإسباني الواعد هيوسين قلب دفاع بورنموث الإنجليزي، والظهير الأيسر غوتيريز من جيرونا، كأولوية في صيف 2025.وفي خط الوسط، يريد الرئيس فلورينتينو بيريز إحداث زخم غير مسبوق بالتعاقد مع رودري وكيميتش وزوبميندي، إضافة إلى صانع الألعاب الدولي الألماني فيرتز من باير ليفركوزن.الدفاع أولويةيدرك هيكل نادي العاصمة أنه لا بد من إحداث تغيير واسع على مستوى قاعدة اللاعبين بنهاية الموسم الجاري، لا سيما في خط الدفاع الذي يعاني من مشكلات واضحة.

حاول التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد من ليفربول، والظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، في سوق الانتقالات الشتوية المنقضية للتو، دون جدوى.



حسب المصدر، يتأهب جوني كالافات، رئيس كشافي النادي، لإبرام تعاقدات بارزة في الدفاع، ويبرز اسم هيوسين (19 عامًا) بقوة، حيث يقدم مستويات فائقة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي.



يحظى هيوسين بسمعة مميزة لدى إدارة مدريد، ويعتقد المصدر أن بإمكانه إحداث تأثير قوي وتدشين مسيرة مشابهة للمدافع الفرنسي السابق للفريق، رافاييل فاران.



مباراة المقبلة

في سياق آخر، يتجهز الميرنغي لمواجهة أتلتيكو في الديربي سهرة السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني، الذي يقام في ملعب "سانتياغو برنابيو" عقر دار الملكي، بصافرة الحكم سيزار سوتو غرادو.



يتصدر لائحة الترتيب برصيد 49 نقطة، ويطارده مباشرة أتلتيكو صاحب 48 نقطة، ومن خلفهما برشلونة الثالث الذي يمتلك 45 نقطة، ما يجعل التنافس ثلاثيًا على اللقب هذا الموسم.



بعد مباراة الديربي، سيخوض المعترك القاري حينما ينزل ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل 11 فبراير/ شباط في ملعب "الاتحاد" لحساب ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



تعد هذه الفترة مفصلية في مشوار هذا الموسم على كل الأصعدة، فخسارة الديربي قد تعني تضاؤل فرص تحقيق الليغا، والإقصاء أمام مانشستر سيتي سيعني انتهاء الموسم الأوروبي مبكرًا.