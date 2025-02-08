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الشارع العراقي "متخوف" من تراجع مستويات لاعبي العراق.. ما حلول كاساس؟

رياضة

2025-02-08 | 06:36
الشارع العراقي &quot;متخوف&quot; من تراجع مستويات لاعبي العراق.. ما حلول كاساس؟
574 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد المدرب العراقي حمزة داود، شرطين من أجل فوز منتخب العراق في المباراتين المقبلتين أمام الكويت وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، إذ تسعى كتيبة المدرب خيسوس كاساس إلى تحقيق العلامة الكاملة في المواجهتين.

وقال دواد، "إن مدرب العراق خيسوس كاساس، يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل خطف النقاط الستة في مباراتي الكويت وفلسطين، لأن جميع الأمور الحالية غير مطمئنة، بداية من مستوى الفريق في كأس الخليج وأيضا تدهور مستويات أغلب لاعبي منتخب العراق مع أنديتهم في دوري نجوم العراق، لذلك فإن الانطباع العام في العراق بشأن مستوى أسود الرافدين بات مقلقا".

وأضاف: "مدرب العراق بحاجة إلى تحقيق شرطين من أجل تحقيق الفوز على الكويت وفلسطين، هما اعتماد طريقة اللعب المناسبة واختيار اللاعبين الأكثر جاهزية فنياً وبدنياً، أعتقد أن المباراتين المقبلتين في المتناول بالنسبة للمنتخب العراقي ولكن كل الأمور قد تصبح أصعب في حال لم يتمكن المدرب من إدارة الفريق بصورة جيدة".

ونوه قائلا: "التنظيم الدفاعي لمنتخب أسود الرافدين سيئ، ويحتاج كاساس لإعادة ترتيب رباعي الخط الخلفي، لأنه يشكل أكبر قلق بالنسبة للفريق في الوقت الحالي، خصوصا مع انخفاض مستويات المدافع زيد تحسين وأيضا مناف يونس، لذلك سيكون من الضروري جدا البحث عن أسماء بإمكانها تقديم مردودات ثابتة ومتصاعدة".

كاساس مطالب بتهيئة منتخب العراق نفسيًا
وبين قائلا: "الشارع الرياضي العراقي متخوف أيضا من تراجع مستويات لاعبي الوسط والهجوم في المنتخب العراقي مثل أيمن حسين وعلي جاسم وعلى وجه التحديد الأخير الذي يبتعد عن خوض المباريات منذ شهرين ونأمل أن تكون تجربته مع ألمير سيتي جيدة وأن يلعب عددا من المباريات قبل خوض مباراتي الكويت وفلسطين".

وأتم حديثه بالقول: "جولة كاساس إلى أوروبا طبيعية جدا ولكن عليه أن يركز على لاعبي الدوري المحلي أيضاً، فهناك محمد قاسم ومحمد سامي ومحمد دلاور، وعليه أن ينظر لبقية اللاعبين المتميزين في الداخل والخارج بعين واحدة وكذلك على المدرب تهيئة المنتخب نفسياً لمختلف السيناريوهات، من أجل خطف النقاط الستة والاقتراب كثيرا من التأهل"، بحسب winwin.
 
جدير بالذكر أن منتخب العراق يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا برصيد 11 نقطة، إذ يتأخر عن المتصدر كوريا الجنوبية بفارق ثلاث نقاط.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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الشارع العراقي "متخوف"

تراجع مستويات لاعبي العراق

حلول كاساس

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