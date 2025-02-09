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كاساس يلتقي المحترف علي جاسم في هولندا.. ما الذي دار بينهما؟

رياضة

2025-02-09 | 03:00
كاساس يلتقي المحترف علي جاسم في هولندا.. ما الذي دار بينهما؟
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

التقى الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، بلاعب أسود الرافدين المحترف في صفوف فريق المير سيتي الهولندي علي جاسم.

ويوجد كاساس في هولندا رفقة مساعده سلفادور روميرو، لإكمال ثلاث مهام في إطار خطته التحضيرية لتصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

والتقى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، رفقة مساعده سلفادور روميرو بعلي جاسم بعدما خاض اللاعب تدريباته مع فريقه المير سيتي استعدادا لمواجهة أوتريخت في الدوري الهولندي الممتاز اليوم الأحد، إذ ستكون مباراة خاصة بالنسبة له لأنه سيواجه مواطنه وزميله العراقي زيدان إقبال.

كما إن وصول كاساس تزامن مع تألق اللاعب علي جاسم في التدريبات صباح أمس، حيث سجل هدفا جميلا وحظي باهتمام كبير من قبل الجهاز الفني للفريق الهولندي وأيضا من زملائه، وبدأ اللاعب العراقي يتألق شيئا فشيئا مع فريقه وهو يتطلع إلى تسجيل مشاركته الأولى التي يرغب أن تكون مميزة اليوم.

علي جاسم يتحدث عن أخبار سارة في التدريبات
وتحدث علي جاسم للمدرب كاساس عن تألقه مع المير سيتي في التدريبات وأكد بأنه يسعى إلى ترجمة الأداء الجيد في الملعب وليس فقط في التدريبات، إذ أبدى كاساس سعادته الكبيرة بهذه الأخبار المفرحة وطالب اللاعب بالهدوء والالتزام لكي ينجح مع الفريق، كون الاحتراف يتطلب جهداً مضاعفاً عن الذي كان يبذله مع القوة الجوية والكهرباء وحتى مع المنتخب العراقي.

وسيلتقي المدرب خيسوس كاساس في وقت لاحق من زيارته إلى هولندا بلاعب أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، إذ يريد كاساس أن يطمئن على وضعه البدني والفني لا سيما أن اللاعب يعيش في واحدة من أفضل فتراته بعدما حجز مكانه الأساسي بالتشكيلة وهو يقدم أوراق اعتماده كلاعب عراقي مهم في الكرة الهولندية، بحسب winwin.

وسبق أن التقى كاساس بلاعب هيرنيفين الهولندي حسين علي في ذات الزيارة، إذ طالبه كاساس بالتركيز بشكل كبير لأن منتخب أسود الرافدين تنتظره مهمتين في تصفيات كأس العالم 2026 في مارس/ آذار المقبل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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كاساس يلتقي المحترف علي جاسم

هولندا

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