الإصابة تُنهي موسم مدافع مانشستر سيتي

وعانى المدافع السويسري من موسم مليء بالمشاكل البدنية، شأنه شأن العديد من زملائه في خط دفاع مانشستر
سيتي، ما أثر على استقراره في التشكيلة الأساسية
للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.
وكان المدرب الإسباني قد أرجع تراجع أداء فريقه خلال شهري نوفمبر
وديسمبر إلى سلسلة الإصابات التي ضربت خط الدفاع، مما أدى إلى تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز
.
ووفقًا لموقع “FPLMainRoad” المتخصص في أخبار مانشستر
سيتي، فإن أكانجي سيغيب عن الملاعب “لأشهر عدة”، مما يرجح انتهاء موسمه الحالي.
وخلال المباراة، اضطر جوارديولا لاستبدال أكانجي بالدولي الإنجليزي الشاب ريكو لويس، الذي تولى مهمة إيقاف فينيسيوس
جونيور في مركز الظهير الأيمن.
وبعد اللقاء، لم يقدم جوارديولا تفاصيل دقيقة حول حالة أكانجي أو جاك جريليش، مكتفيًا بالقول: “لا أعرف حتى الآن، لكن إذا كانت إصابتهما عضلية، فمن المحتمل ألا يكونا متاحين لمباراة الإياب ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل”.
ويفتح غياب أكانجي الباب أمام بعض اللاعبين الشباب لإثبات أنفسهم، وعلى رأسهم عبد القادر خوسانوف، الذي يُنظر إليه كخيار محتمل لشغل مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد رحيل كايل ووكر إلى ميلان على سبيل الإعارة في يناير الماضي.
يلتقي فريق مانشستر
سيتي مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، يوم السبت 15 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.