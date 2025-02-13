تهديد قطري بسحب الاستثمارات من باريس سان جيرمان.. ماذا حصل؟

هذه الاتهامات ترتبط بقضية رجل الأعمال الفرنسي أرنو لاغاردير، حيث يُزعم أن الخليفي حاول التأثير على تصويت حاسم لصالح الثروة السيادي في عام 2018، مستفيدا من مكانته كمساهم بارز في مجموعة "لاغاردير" الإعلامية.ووفقا لشبكة راديو "مونت كارلو"، فإن هذه الاتهامات وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة وأثارت غضبا كبيرًا لدى المسؤولين القطريين.وذكرت أن مسؤولين بارزين في هددوا بسحب استثماراتهم في فرنسا، بما في ذلك استثماراتهم في نادي سان جيرمان ومجموعة قنوات بي إن سبورتس.نقلت "مونت كارلو" عن مصدر مقرب من الحكومة القطرية قوله: "نحن نشعر بالملل من هذه التجاوزات والإجراءات القانونية الكاذبة والابتزاز والانتقادات اليومية".وأضاف المصدر: "إنهم يحملون كل الأخطاء بسبب عدم كفاءتهم. كل مشكلة تحدث في يتم إرجاعها إلينا، وهذا يعتبر إساءة كبيرة لنا. الأمر أصبح مملا للغاية، ونحن سئمنا منه".من جانبها، ذكرت شبكة GFFN أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي اتهامات مشابهة.فقد وُجهت إليه في الفترة الأخيرة اتهامات بالفساد تتعلق بحصول على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019. ومع ذلك، رفضت محكمة النقض هذه الدعوى في عام 2023، وأكدت أن القضية خارج نطاق اختصاص السلطات القضائية .