مركز زيدان إقبال بالمنتخب العراقي في خطر.. لاعب جديد في كتيبة كاساس

ويمتلك الاتحاد لكرة القدم، المغتربين، التي تقوم بدورها بالبحث عن اللاعبين المحترفين في الخارج، للتفاوض معهم وإقناعهم بتمثيل أسود الرافدين.وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد لكرة القدم، عضو دائرة المنتخبات غانم عريبي في بيان: "إن الكرة أكمل الأوراق الرسمية كافة الخاصة باللاعب المحترف في صفوف ساربسبورغ النرويجي ايمار شير"، مضيفًا: "أن اللاعبين المحترفين نجحت في إصدار الأوراق المطلوبة للاعب كافة، بما فيها جواز سفره بعد عمل مستمر في العاصمة ومدينة أربيل والسفارتين العراقيتين في مدينتي أوسلو وبرلين".وتابع: "قسم العلاقات في الاتحاد، وبالتعاون مع المحترفين، بدأ فعليًّا إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي، كي يكون لائقًا من الناحيتين الإدارية والقانونية لتمثيل المنتخب الوطني"، منوهًا بالقول: "اللاعب صاحب الـ(22) عامًا يلعب في خط الوسط وكانت له تجارب احترافية مهمة في عدة دوريات أوروبية، أبرزها السويدي والإيطالي والهولندي قبل أن يحط الرحال في الدوري النرويجي الممتاز".وفي السياق، كان مدرب خيسوس كاساس يراقب إيمار شير منذ تسلمه مهمة قيادة المنتخب العراقي، إذ كان يرغب بضمه للفريق، نظرًا لمستوياته وإمكاناته الكبيرة التي أظهرها مع الفرق التي مثلها في مسيرته الاحترافية، إذ يجد كاساس بأن مكانة شير مضمونة في المنتخب .