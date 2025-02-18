مركز زيدان إقبال بالمنتخب العراقي في خطر.. لاعب جديد في كتيبة كاساس

ويمتلك الاتحاد العراقي
لكرة القدم، لجنة
المغتربين، التي تقوم بدورها بالبحث عن اللاعبين العراقيين
المحترفين في الخارج، للتفاوض معهم وإقناعهم بتمثيل أسود الرافدين.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي
لكرة القدم، عضو دائرة المنتخبات غانم عريبي في بيان: "إن اتحاد
الكرة أكمل الأوراق الرسمية كافة الخاصة باللاعب العراقي
المحترف في صفوف ساربسبورغ النرويجي ايمار شير"، مضيفًا: "أن لجنة
اللاعبين المحترفين نجحت في إصدار الأوراق المطلوبة للاعب كافة، بما فيها جواز سفره بعد عمل مستمر في العاصمة بغداد
ومدينة أربيل والسفارتين العراقيتين في مدينتي أوسلو وبرلين".
وتابع: "قسم العلاقات في الاتحاد، وبالتعاون مع لجنة
المحترفين، بدأ فعليًّا إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي، كي يكون لائقًا من الناحيتين الإدارية والقانونية لتمثيل المنتخب الوطني"، منوهًا بالقول: "اللاعب صاحب الـ(22) عامًا يلعب في خط الوسط وكانت له تجارب احترافية مهمة في عدة دوريات أوروبية، أبرزها السويدي والإيطالي والهولندي قبل أن يحط الرحال في الدوري النرويجي الممتاز".
ايمار شير ينافس زيدان إقبال في خط الوسط
وفي السياق، كان مدرب العراق
خيسوس كاساس يراقب إيمار شير منذ تسلمه مهمة قيادة المنتخب العراقي، إذ كان يرغب بضمه للفريق، نظرًا لمستوياته وإمكاناته الكبيرة التي أظهرها مع الفرق التي مثلها في مسيرته الاحترافية، إذ يجد كاساس بأن مكانة شير مضمونة في المنتخب العراقي
.
وشير يلعب في مركز الارتكاز ولاعب الوسط المحور، وهو ذات المركز الذي يلعب به زيدان إقبال أيضًا، لذلك فإن مكانة الأخير ستكون مهددة مع توقعات بتألق شير في هذا المركز، لا سيما وأن اللاعب الشاب يتقن الكرات القصيرة وهو قابل للتطور البدني والفني، بحسب winwin.
وسبق وأن لعب إيمار شير لمنتخبات السويد للفئات العمرية تحت 21 و18 و16 عامًا منذ أبريل/ نيسان 2018، إذ بلغ عدد مشاركاته الرسمية 8 مباريات وسجل خلالها هدفين.