قدامى اللاعبين يختتمون تدريباتهم في بغداد

وقال الاتحاد لكرة القدم في بيان ورد لـ نيوز، انه "اختتم منتخبُ قُدامى اللاعبين، اليوم الثلاثاء، تدريباته في العاصمةِ استعدادًا للمُشاركةِ في بُطولةِ الخليج بنسختها الأولى التي ستحتضنها دولةُ الكويت خلال المدةِ من 22-26 شباط الحالي".حضر الوحدةَ التدريبيّة الأخيرة، التي احتضنها ملعبُ الراحل علي حسين في وزارةِ الشباب والرياضة، عضوا الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم فراس بحر العلوم وغانم عريبي.وشهدت الوحدةُ التدريبيّة حماسًا واضحًا من اللاعبين في تَطبيقِ الواجباتِ بما يعزّزُ ظهورَ منتخبنا بأفضل صُورةٍ في مُبارياتِ البُطولةِ.ومن المؤملِ أن يشدَّ وفدُ منتخب قُدامى اللاعبين الرحالَ يوم غد الأربعاء إلى دولةِ الكويت للبدءِ بالتحضيراتِ النهائيّةِ لمُواجهةِ اليمن يوم السبت المُقبل في أولى مبارياتِ مرحلة المَجموعات.