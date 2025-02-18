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فاينورد يفجر أول مفاجأة ويقصي ميلان من دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-02-18 | 16:01
المصدر:
وكالات
269 مشاهدة
تأهل فاينورد الهولندي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بإقصائه مضيفه
ميلان
الإيطالي المنقوص،
بطل
أوروبا 7 مرات، بعد التعادل معه 1-1 ، اليوم الثلاثاء في إياب الملحق، مستفيدا من فوزه بهدف نظيف ذهابا.
وافتتح المكسيكي سانتياغو خيمينيس، الوافد الجديد إلى
ميلان
قادما من فاينورد في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، التسجيل في مرمى فريقه السابق في الدقيقة الأولى.
واستفاد فاينورد من طرد المدافع الفرنسي تيو هرنانديز الذي تلقى بطاقتين صفراوين في الدقيقة 51، لإدراك التعادل عبر البديل المهاجم الأرجنتيني خوليان كارانسا برأسية قوية في مرمى
الحارس
الفرنسي مايك مينيان (73).
ويواجه فاينورد في ثمن النهائي إما إنتر الإيطالي أو أرسنال الإنجليزي.
وتأهل الفريق الهولندي إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ موسم 1974-1975، في النسخة الأخيرة التي نجح فيها في الفوز بمباراتي الذهاب والإياب.
كما حقق فاينورد فوزه الثاني فقط على الأراضي
الإيطالية
في 7 مباريات بدوري الأبطال، حيث كان سبق له الفوز على لاتسيو في شباط 2000 بهدفين لهدف.
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