طائرة رونالدو تتعرض لمشكلة فنية "خطيرة".. هل كان على متنها؟

ونشر حساب مطار مانشستر، عبر منصة "إكس"، فيديو شوهد من خلاله طائرة رونالدو الخاصة، وهي متوقفة في المطار، دون تدوين أي تفاصيل.وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، أثارت حول ما إذا كان رونالدو سيعود في أي وقت قريب لمانشستر يونايتد، أم أن تواجده في كان لإنجاز أمر آخر.وتبين لاحقا أن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي، والتي تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني، واجهت مشكلة فنية غير متوقعة أثناء تواجدها في مطار مانشستر، حيث تم شق في إحدى نوافذها، ما استدعى بقاءها على الأرض منذ الجمعة حتى بعد ظهر الثلاثاء لإجراء الإصلاحات اللازمة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" .وبحسب التقارير، وصل المهندسون إلى موقع الطائرة لإجراء الفحوصات، وفي انتظار استبدال الجزء المتضرر.ووثقت صور التقطت في المطار وجود الطائرة بجوار أخرى تقل فريق سيتي إلى مدريد لمواجهة الفريق "الملكي" في دوري أبطال أوروبا.ورغم هبوط الطائرة في التي شهدت محطات بارزة في مسيرة رونالدو، إلا أن التقارير أكدت أن الأسطورة البرتغالي لم يكن على متنها، خصوصا أنه شارك بعد 24 ساعة فقط في فوز السعودي نظيره الأهلي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن الجولة 20 من دوري روشنووفقا لصحيفة "ذا صن"، من المتوقع أن تبقى الطائرة في المطار لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.