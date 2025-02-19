أربيل يخطف ثلاث نقاط من النجف في "نجوم العراق"

وسجل فريق اولا عند الدقيقة 38 عن طريق اللاعب بن سودة، فيما النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق المحترف دومينيك مندي.وفي الشوط الثاني أضاف هدفاً في الدقيقة 79 عن طريق نفس اللاعب بن سودة.وبهذه النتيجة رفع رصيده للنقطة 30 بالمركز الثامن وتجمد رصيد عند النقطة 27 بالمركز 11.