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الزوراء يهزم كربلاء في دوري النجوم
رياضة
2025-02-20 | 13:35
المصدر:
السومرية نيوز
402 مشاهدة
تمكن نادي الزوراء، اليوم الخميس، من هزيمة نظيره نادي
كربلاء
ضمن مباريات الجولة 21 من دوري
نجوم
العراق
لكرة القدم.
وشهد
ملعب
الزوراء
مجريات المباراة بين الفريقين والتي انتهت بفوز
الزوراء
بهدف مقابل لا شيء لكربلاء، وسجل
النيجيري
إبراهيم
توميوا هدف الفوز للنوارس.
ليرفع النوارس رصيدهم إلى 40 نقطة، ويتقدموا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.
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