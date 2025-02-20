الزوراء يهزم كربلاء في دوري النجوم

وشهد مجريات المباراة بين الفريقين والتي انتهت بفوز بهدف مقابل لا شيء لكربلاء، وسجل توميوا هدف الفوز للنوارس.ليرفع النوارس رصيدهم إلى 40 نقطة، ويتقدموا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.