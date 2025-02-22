العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين

وسجل لاعب المنتخب هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، حصد المنتخب ثلاث نقاط، ليتصدر مجموعته وبانتظار المباراة الثانية بين البحرين والسعودية ولنفس المجموعة.