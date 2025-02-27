حادثة الحكم حسين فلاح.. الانضباط تصدر عقوبات بحق نادي كربلاء

وذكر الموقع الرسمي لدوري نجوم في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه" وفقاً لتقرير مشرف المباراة، فقد أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 58 بسبب شك في ركلة جزاء ضد كربلاء، وبعد الرجوع إلى الـ"فار" تم احتساب ركلة جزاء لصالح دهوك في الدقيقة 66، قام بعضُ أفراد جماهير كربلاء بالسب والشتم بمختلف العباراة البذيئة ضد حكم الساحة. وفي الدقيقة 94، بعد احتكاك بين اللاعبين، قام أحد جماهير كربلاء برمي كتلة كونكريتية أصابت رأس الحكم المساعد، مما أدى إلى إصابته بجرح استدعى نقله للعلاج".وأضاف:" بناءً على ذلك، قررت الانضباط ما يلي:1. اعتبار نادي كربلاء خاسراً (0-3) في المباراة أمام دهوك.2. فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار على نادي كربلاء.3. حرمان جماهير كربلاء من حضور المباريات على أرضهم حتى نهاية الموسم 2024-2025.4. فرض عقوبتي الإنذار والحرمان من الواجبات الأمنية لمدة شهرين على رئيس اللجنة الأمنية المكلف بأمن الملعب في كربلاء.5. منح الحكم المساعد حسين الحق في مراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به.6. دعوة الاتحاد الفرعي في كربلاء ونادي كربلاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الجماهير واللاعبين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".