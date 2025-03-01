فينيسيوس ومبابي يقودان الريال أمام بيتيس

ويدخل الميرينجي المباراة بالقوة الضاربة، بعدما استعاد نجمه كيليان مبابي، الذي غاب عن مباراة سوسيداد الأخيرة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.كما ضم تشكيل كلا من لوكاس فاسكيز، في الجهة اليمنى، وأنطونيو روديجر وديفيد ألابا في قلب الدفاع.ويقضي الإنجليزي جود بيلينجهام الإيقاف للمباراة الثانية، بعد طرده أمام أوساسونا.حراسة المرمى: تيبو كورتوا.الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز.الوسط: مودريتش - أوريلين تشواميني - إبراهيم دياز.الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.