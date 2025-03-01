برشلونة يتخذ موقفا تجاه صفقة كيميتش

وكان كيميتش هدفا بارزا لبرشلونة في آخر عامين، حيث سبق أن حاول الفريق الكتالوني التعاقد معه أكثر من مرة.ووفقا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإنه رغم سحب بايرن ميونخ لعرض التجديد المقدم إلى كيميتش، إلا برشلونة ينظر إلى اللاعب الألماني على أنه صفقة غير ضرورية.وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، والمدير الرياضي ديكو، ترى أن النادي ما يزال مقيدا بقوانين اللعب المالي النظيف.كما أن المدرب هانز فليك لديه خيارات أخرى الملعب وبمركز الظهير الأيمن، تجعل التعاقد مع كيميتش غير ضروري.وأشارت إلى أن فليك يفضّل الاعتماد على جول كوندي في مركز الظهير الأيمن، بينما ينتظر عودة مارك بيرنال في الموسم المقبل إلى خط الوسط.