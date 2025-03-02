الأهلي والزمالك في العراق.. ما القصة؟

نيوز –

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن وجود اقتراح لإقامة مباراة ودية بين فريقي الأهلي والزمالك في خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للتقارير فإن الفكرة بإقامة اللقاء جاءت في أثناء اجتماع الوزراء للشباب والرياضة، الذي أقيم في في نهاية يناير الماضي، ومن خلاله كان هناك لقاء بين الدكتور، أشرف صبحي، وزير الرياضة مع نظيره .

وأثناء اللقاء، كانت هناك محادثات بين الجانبين حول إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في ولكن الأمر حتى الآن لم يتحول إلى الطابع الرسمي.

وأشارت التقارير إلى أنه تم موعد مقترح وهو يوم 13 آذار الجاري، إذ أبدت إدارة الأهلي موافقتها من حيث المبدأ على مواجهة الفريق الأبيض ودياً في .

وشددت على أنه تتبقى فقط بعض الأمور الخاصة بالتنظيم والتأمين قبل تأكيد إقامة المباراة الودية في .

وستأتي المباراة قبل أيام قليلة من انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 17 آذار المقبل، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال إقامتها، ستكون هذه المباراة الرابعة التي تجمع الفريقين هذا الموسم، بعدما التقيا في 3 مباريات في السوبر الأفريقي والسوبر والدوري .

وانتصر الزمالك في السوبر الأفريقي بركلات الترجيح، والأهلي في السوبر بركلات الترجيح أيضا.

وحسم التعادل نتيجة الدور الأول من الدوري بنتيجة 1-1 بفضل هدفي أشرف بن شرقي ومحمود بنتايك.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري للموسم الجاري لكن لم يتحدد موعدها بعد.

يذكر أن الأهلي يحتل وصافة الدوري خلف بيراميدز المتصدر بفارق 3 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب.





