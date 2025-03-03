أزمة تهدد قمة الأهلي والزمالك على كأس بغداد في العراق

نيوز – رياضة



تواجه مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عدة عراقيل تحول دون إقامتها في خلال شهر مارس/ آذار الجاري، بعد اقتراح للعب ديربي القاهرة في بلاد الرافدين احتفاء باختيار عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.





لكن القمة تواجه صعوبات عدة لأقامتها في خلال الموعد المعني، وذلك بسبب ارتباطات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وكذلك بالارتباطات الخاصة ببطولتي الدوري المصري والعراقي في ذاك التوقيت.



أزمة تمويل تهدد قمة الأهلي والزمالك في

هناك أزمة في تمويل المباراة، إذ إن الحكومة العراقية لم تؤمّن المبلغ المخصص لذلك، بسبب عدم توفر السيولة المالية وهناك توجه لعدم استضافة المباراة، لكن هناك حديثًا عن تدخل رئيس الحكومة وإطلاق التمويلات على أن يتم حسم الأمور اليوم الإثنين، بحسب winwin.



وقال أحمد الموسوي عضو اتحاد الكرة العراقي، ان المؤسسات والهيئات الرياضية في فضلًا عن الجماهير والأعلام الرياضي سيكونون سعداء جدًا لو تم الأمر، ولكن في الوقت الحالي الأمر مستبعد نظرًا لروزنامة المسابقات المحلية في كلا البلدين، فضلًا عن ارتباط المنتخب بتصفيات المونديال والأمر ذاته بالنسبة للمنتخب المصري الشقيق". وأبدى العملاقان المصريان ترحيبهما بخوض مباراة كأس الودية، والمقررة في يوم 13 مارس الجاري، وذلك قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الخاصة لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.لكن القمة تواجه صعوبات عدة لأقامتها في خلال الموعد المعني، وذلك بسبب ارتباطات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وكذلك بالارتباطات الخاصة ببطولتي الدوري المصري والعراقي في ذاك التوقيت.هناك أزمة في تمويل المباراة، إذ إن الحكومة العراقية لم تؤمّن المبلغ المخصص لذلك، بسبب عدم توفر السيولة المالية وهناك توجه لعدم استضافة المباراة، لكن هناك حديثًا عن تدخل رئيس الحكومة وإطلاق التمويلات على أن يتم حسم الأمور اليوم الإثنين، بحسب winwin.وقال أحمد الموسوي عضو اتحاد الكرة العراقي، ان المؤسسات والهيئات الرياضية في فضلًا عن الجماهير والأعلام الرياضي سيكونون سعداء جدًا لو تم الأمر، ولكن في الوقت الحالي الأمر مستبعد نظرًا لروزنامة المسابقات المحلية في كلا البلدين، فضلًا عن ارتباط المنتخب بتصفيات المونديال والأمر ذاته بالنسبة للمنتخب المصري الشقيق".

وأضاف: "حضور الأهلي والزمالك في سيكون من دواعي سرورنا، إنهما قطبا الكرة المصرية وإرثها، ولا شك بأن القاعدة الجماهيرية للفريقين تمتد إلى العراق". واختتم حديثه قائلا: "لا استعبد مستقبلًا زيارة المنتخب المصري أو الناديين إلى العراق، أجزم بأنها ستكون ليلة كروية لا تُنسى".



يُذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله شهر فبراير/ شباط الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري؛ علمًا أنه سبق للقمة المصرية بين الأهلي والزمالك أن لُعِبتْ في عدد من بالخارج مثل السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.