الاتحاد العراقي يوضّح ملابسات نقل لقاء فلسطين إلى الأردن

وقال عضو كرة القدم فراس بحر العلوم إنَّ الجانب الفلسطيني عرض على الكرة اللعب في مدينة رام الله، لكننا رفضنا لأسباب عدّة ومختلفة، منها استحالة خوض اللقاء في موعده المحدد وإقامته خارج أيام (فيفا داي) ما يعني غياب جميع اللاعبين المحترفين عن تلك المواجهة المهمة، فضلاً عن عدم تواجد تقنية (فار) التي باتت اليوم ضرورة ملحة لإخراج المباريات إلى بر الأمان.وأشار إلى أنَّ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة بخصوص الاتفاق بين الاتحاد والفلسطيني على لعب اللقاء في لا أساس له من الصحة، مبيناً أنَّ الاتحاد رفض اللعب في عمّان عبر احتجاج رسمي قدمه إلى (فيفا)، مستندا بذلك إلى أنَّ منافس مباشر على بطاقتي التأهل وهو ما يقوض نزاهة المسابقة.وختم بحر العلوم حديثه بالتأكيد على أنَّ منتخبنا لن يلتفت كثيراً إلى تلك الإرهاصات وسيخوض المباراتين المقبلتين أمام الكويت وفلسطين يومي العشرين والخامس والعشرين من آذار الحالي رافعاً شعار الفوز فقط ولا شيء آخر سواه بغية الاقتراب خطوة كبيرة من ضمان التأهل إلى المونديال المقبل.تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخبنا يقف في الترتيب الثاني للمجموعة الثانية برصيد (11) نقطة متخلفاً بفارق (3) نقاط عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب الصدارة، بينما يحتل المركز الثالث برصيد (9) نقاط.