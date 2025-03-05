وكيله أنهى الجدل: يامال سيجدد عقده مع برشلونة

وقال مينديز اليوم الأربعاء لوسائل إعلام إسبانية بعد اجتماع مع رئيس برشلونة جوان لابورتا في لشبونة: "لامين سيستمر في برشلونة، والشيء المهم الآن هو التفكير في الأمور الرياضية".ويحل برشلونة ضيفا على بنفيكا في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم.وسجل الدولي الإسباني البالغ من العمر 17 عاماً، والذي فاز بجائزة لعام 2024 ليختتم عاماً فيه بلاده على الفوز ببطولة أوروبا، 11 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 35 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم مع برشلونة.هذا وخاض يامال، وهو من أبناء أكاديمية برشلونة، 86 مباراة مع النادي الإسباني منذ ظهوره مع الفريق الأول في 2023.