تنطلق غداً.. السومرية تنشر جدول مباريات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق

ويسعى النفط بقيادة مدربه نعمة، صاحب المركز الحادي عشر برصيد (30) نقطة، إلى فك الشراكة مع نوروز والكرمة اللذين يملكان الرصيد نفسه من النقاط، وتحقيق انتصار ثمين يعزز موقفه في الترتيب، لاسيما أنَّ الفريق المؤسساتي خرج قبل أيام بتعادل سلبي أمام القوة الجوية، ويطمح غداً لانتصار ثمين على حساب القاسم الذي يحتل المركز الثامن برصيد (32) نقطة، الذي تكبّد خسارة أمام النجف في الجولة الماضية.في اللقاء الثاني، يعوّل التاسع بـ(32) نقطة على فترة الراحة التي حصل عليها بسبب تأجيل مواجهته السابقة، مما منحه وقتاً إضافياً للاستشفاء والتحضير، إذ يسعى لتحقيق فوز مهم يدفعه نحو المراكز المتقدمة، لذا سيكون أمام اختبار صعب ضد الميناء، صاحب المركز السابع عشر بـ(21) نقطة، والذي تلقى خسارة (1 – 0) أمام زاخو في الجولة الماضية.وتترقب الجماهير مواجهتين قويتين بعد غد السبت، حيث يسعى الوصيف الزوراء (43) نقطة إلى مواصلة الضغط على المتصدر عندما يواجه النجف المركز الثالث عشر (29) نقطة، بينما يرغب غزلان البادية بالاستمرار في نتائجه الإيجابية التي تدفعه نحو المركز العاشر.وفي مواجهة أخرى، يطمح صاحب المركز الأول زاخو (45) نقطة إلى تحقيق فوزه الرابع عشر هذا الموسم، وتعزيز الصدارة عندما يواجه الكرخ المركز الثالث عشر (28) نقطة.وتُستكمل مباريات الجولة الأحد المقبل بأربع مواجهات مثيرة، حيث يستضيف نوروز فريق القوة الجوية، بينما يواجه نفط البصرة نظيره الطلبة، ويلتقي الحدود مع الكرمة، وتختتم الجولة بلقاء مرتقب بين الشرطة وكربلاء.