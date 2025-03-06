مورينيو يعلق على كبوة مانشستر يونايتد.. ماذا قال؟

صرح مورينيو عبر قناة "سكاي سبورتس": "لا أعرف الكثير عن سبب ما يحدث في مانشستر
يونايتد، ولكن أعرف جيم راتكليف مالك النادي، وتجمعني به علاقة جيدة".
وأردف: "راتكليف شخص رائع، ورجل أعمال عظيم
.. ولكن أشعر بالأسف كثيرا تجاه كل من فقد عمله في هذا النادي، وأتمنى أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".
وسبق أن تولى جوزيه مورينيو قيادة مانشستر يونايتد
بين أيار/مايو 2016 وكانون الأول/ديسمبر 2018، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأوروبي، وكأسي الدرع الخيرية وكأس الرابطة
.
وبعد رحيل مورينيو تعاقب على قيادة مانشستر يونايتد
6 مدربين سواء بشكل مؤقت أو دائم، وهم أولي جونار سولسكاير ومايكل كاريك ورالف رانجنيك، وإيريك تين هاج، ورود فان نيستلروي، وأخيرا روبن أموريم.
ولم ينجح من هؤلاء في الوصول لمنصات التتويج سوى إيريك تين هاج الذي قاد الشياطين الحمر للقبي كأس الرابطة
وكأس الاتحاد في 2023 و2024 قبل إقالته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتحت قيادة أموريم تراجع مانشستر يونايتد
للمركز 14 في الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة، وخرج الفريق من كأس الرابطة
وكأس الاتحاد، وتتبقى له المنافسة على لقب الدوري الأوروبي حيث سيلاقي ريال سوسيداد في دور ال16.