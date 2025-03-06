مورينيو يعلق على كبوة مانشستر يونايتد.. ماذا قال؟

صرح مورينيو عبر قناة "سكاي سبورتس": "لا أعرف الكثير عن سبب ما يحدث في يونايتد، ولكن أعرف جيم راتكليف مالك النادي، وتجمعني به علاقة جيدة".وأردف: "راتكليف شخص رائع، ورجل أعمال .. ولكن أشعر بالأسف كثيرا تجاه كل من فقد عمله في هذا النادي، وأتمنى أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".وسبق أن تولى جوزيه مورينيو قيادة بين أيار/مايو 2016 وكانون الأول/ديسمبر 2018، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأوروبي، وكأسي الدرع الخيرية وكأس .وبعد رحيل مورينيو تعاقب على قيادة 6 مدربين سواء بشكل مؤقت أو دائم، وهم أولي جونار سولسكاير ومايكل كاريك ورالف رانجنيك، وإيريك تين هاج، ورود فان نيستلروي، وأخيرا روبن أموريم.ولم ينجح من هؤلاء في الوصول لمنصات التتويج سوى إيريك تين هاج الذي قاد الشياطين الحمر للقبي كأس وكأس الاتحاد في 2023 و2024 قبل إقالته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتحت قيادة أموريم تراجع للمركز 14 في الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة، وخرج الفريق من كأس وكأس الاتحاد، وتتبقى له المنافسة على لقب الدوري الأوروبي حيث سيلاقي ريال سوسيداد في دور ال16.