عملاق أوروبي يقطع طريق التفاوض بين برشلونة ونيمار

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا في الفترة الأخيرة بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة، بعد تألقه اللافت مع سانتوس منذ انتقاله إليه في شتاء 2025 من الهلال السعودي.وسجل نيمار 3 أهداف وصنع مثلها في 7 مباريات خاضها بقميص سانتوس، مما منحه فرصة العودة لمنتخب للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف.ومن جانبها، أوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها أن بيني زاهافي وكيل أعمال نيمار عرض اسم اللاعب على ناديي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة، ودخل الناديان في مناقشات واستفسارات من أجل صفقة محتملة.ويعتبر زاهافي مهندس انتقالات نيمار سواء من برشلونة إلى سان الفرنسي في 2017 أو الهلال السعودي في 2023.ويرتبط نيمار بعلاقة وثيقة مع إدارة برشلونة وتحديداً رئيس النادي خوان لابورتا الذي يسعى لضم البرازيلي لأسباب تسويقية وجعله لافتتاح النادي "كامب نو" في شكله الجديد في عام 2026.وعلى الجانب الآخر، يؤمن مسؤولو نادي سانتوس بأن نيمار سيبقى مع الفريق على الأقل حتى منافسات كأس العالم 2026.وتمثل القيود المالية عائقا أمام إتمام صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة رغم موافقة الجناح البرازيلي على القبول براتب صغير.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم نيمار ببايرن ميونخ، حيث تحدثت تقارير مؤخراً عن عمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وقت قيادته للعملاق البافاري بين 2013 و2016، على جلب نيمار إلى أليانز أرينا.وسجل نيمار 105 أهداف مع برشلونة في 186 مباراة بين 2013 و2017 وتوج في موسمه الثاني بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.