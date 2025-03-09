سعد ناطق يكشف عن امتلاك المنتخب العراقي ميزة غائبة عنه منذ 10 سنوات

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السوداني يؤكد أهمية إسناد السلطة التشريعية للحكومة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سعد ناطق يكشف عن امتلاك المنتخب العراقي ميزة غائبة عنه منذ 10 سنوات

رياضة

2025-03-09 | 07:40
سعد ناطق يكشف عن امتلاك المنتخب العراقي ميزة غائبة عنه منذ 10 سنوات
1,515 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أكد سعد ناطق، لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، أن الأخير يمتلك حاليًا ميزة غائبة عنه منذ 10 سنوات، وذلك خلال تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع "أسود الرافدين" إلى تحقيق انتصارين مهمين على الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية، المقرر إقامتهما يومي 20 و25 مارس/آذار الجاري في البصرة وعمان.

وقال سعد ناطق، "المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الجماهير، والمتمثل بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أن الفريق سيخوض مواجهتين مصيريتين أمام الكويت وفلسطين، وقد يتمكن من خلالهما من حسم التأهل أو تأجيل الحلم إلى وقت لاحق، وذلك يعتمد على نتائج الفرق المنافسة".

وأضاف: "منتخب أسود الرافدين الحالي يمتلك ميزة غائبة منذ 10 سنوات، حيث يحظى بدعم جماهيري وإعلامي كبير، فالجميع يقف خلفه، على عكس السنوات الماضية التي شهدت انقسامًا في الآراء حول المنتخب، حيث كان البعض يسانده ويشجعه، بينما كان بعضهم الآخر ينتقده أو لا يهتم بوضعه. اليوم، توحدت الصفوف والجميع ينتظر تحقيق حلم المونديال في أقرب وقت ممكن".

سعد ناطق: جاهز لتمثيل المنتخب العراقي مجددًا
وأكمل: "المنتخب يقدم نتائج إيجابية بفضل هذا الدعم المطلق الذي وصل إلى أعلى المستويات في الحكومة العراقية، حيث تم توفير جميع متطلبات النجاح الممكنة. أعتقد أن فرصة التأهل لكأس العالم هذه المرة هي الأفضل من جميع النواحي، لأنها قد لا تتكرر، سواء من حيث وضع المجموعة، أو نتائج المنافسين، أو حتى الفرصة الكبيرة المتاحة حاليًا للتأهل".

وعن وضعه الشخصي وإمكانية العودة إلى صفوف العراق في التصفيات، قال ناطق: "غبت لفترة عن المنتخب بسبب الإصابة التي تعرضت لها سابقًا، لكنني اليوم أتدرب وألعب بانتظام، وأصبحت جاهزًا لتمثيل أسود الرافدين. القرار يعود للمدرب خيسوس كاساس، وإذا وقع الاختيار عليّ فسأكون أول جندي في كتيبته، وإن لم أحضر فسأساند الفريق مع الجماهير"، بحسب winwin.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

سعد ناطق

امتلاك المنتخب العراقي ميزة غائبة عنه منذ 10 سنوات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مبابي يقود هجوم الريال أمام فاليكانو
10:46 | 2025-03-09
ريال مدريد يتلقى أنباء سارة قبيل الديربي
09:19 | 2025-03-09
برشلونة يضع عينه على نجم في الدوري الإسباني
08:33 | 2025-03-09
قبل مواجهة فلسطين.. يزن النعيمات يطمئن جماهير منتخب الأردن
05:56 | 2025-03-09
متى ستقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد تأجيلها؟
05:21 | 2025-03-09
اختبار سهل للشرطة ورحلة شاقة للجوية.. إليك مباريات "دوري النجوم" اليوم
04:25 | 2025-03-09
المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً
38.31%
16:13 | 2025-03-08
المحافظات التي قررت تعطيل دوام المدارس غداً
16:13 | 2025-03-08
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
19.46%
06:12 | 2025-03-08
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
06:12 | 2025-03-08
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
12.64%
13:55 | 2025-03-07
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
13:55 | 2025-03-07
إيران تكشف موقفها من أحداث سوريا.. رسالة مباشرة إلى الشرع
10.11%
04:45 | 2025-03-08
إيران تكشف موقفها من أحداث سوريا.. رسالة مباشرة إلى الشرع
04:45 | 2025-03-08
&quot;لا استطيع عدم اعلان موقف&quot;.. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين
9.79%
01:53 | 2025-03-09
"لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين
01:53 | 2025-03-09
منتخب الأردن يتلقى رسالة &quot;تحذيرية&quot; قبل مواجهة فلسطين والسبب العراق!
9.69%
04:49 | 2025-03-08
منتخب الأردن يتلقى رسالة "تحذيرية" قبل مواجهة فلسطين والسبب العراق!
04:49 | 2025-03-08
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

انهيار جزء من سقف مديرية تقاعد ذي قار على المراجعين
Play
انهيار جزء من سقف مديرية تقاعد ذي قار على المراجعين
10:04 | 2025-03-09
شاهد بالفيديو.. انهيار جزء من بناية معهد للمكفوفين في البصرة
Play
شاهد بالفيديو.. انهيار جزء من بناية معهد للمكفوفين في البصرة
09:21 | 2025-03-09
في الديوانية.. رمى رمانة يدوية على منزل بعد السحور فعاد مكبلا بالأصفاد (فيديو)
Play
في الديوانية.. رمى رمانة يدوية على منزل بعد السحور فعاد مكبلا بالأصفاد (فيديو)
05:11 | 2025-03-09
المستوردة تزاحم الدواجن المحلية.. الانتاج المحلي يتضاءل وأصحاب المداجن يفرون هربا
Play
المستوردة تزاحم الدواجن المحلية.. الانتاج المحلي يتضاءل وأصحاب المداجن يفرون هربا
13:13 | 2025-03-08
مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء
Play
مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء
09:02 | 2025-03-08
هل تنجح التحركات الجديدة في البرلمان العراقي بتمرير قانون النفط والغاز؟
Play
هل تنجح التحركات الجديدة في البرلمان العراقي بتمرير قانون النفط والغاز؟
07:34 | 2025-03-08
واقع يدحض تصريحات المسؤولين.. استياء واسع بعد غرق مدن الانبار بسبب الأمطار
Play
واقع يدحض تصريحات المسؤولين.. استياء واسع بعد غرق مدن الانبار بسبب الأمطار
06:24 | 2025-03-08
رهينة داخل المطار.. بطل ملاكمة يتمكن من مسلح هدد بتفجير قنبلة (فيديو)
Play
رهينة داخل المطار.. بطل ملاكمة يتمكن من مسلح هدد بتفجير قنبلة (فيديو)
05:25 | 2025-03-08
شقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد
Play
شقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد
05:01 | 2025-03-08
مقايضة سياسية جديدة: حلّ هيئة المساءلة والعدالة مقابل قانون تقاعد الحشد
Play
مقايضة سياسية جديدة: حلّ هيئة المساءلة والعدالة مقابل قانون تقاعد الحشد
04:00 | 2025-03-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.