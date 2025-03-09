سعد ناطق يكشف عن امتلاك المنتخب العراقي ميزة غائبة عنه منذ 10 سنوات

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ويتطلع "أسود الرافدين" إلى تحقيق انتصارين مهمين على الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية، المقرر إقامتهما يومي 20 و25 مارس/آذار الجاري في وعمان.وقال سعد ناطق، "المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الجماهير، والمتمثل بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أن الفريق سيخوض مواجهتين مصيريتين أمام الكويت وفلسطين، وقد يتمكن من خلالهما من حسم التأهل أو تأجيل الحلم إلى وقت لاحق، وذلك يعتمد على نتائج الفرق المنافسة".وأضاف: "منتخب أسود الرافدين الحالي يمتلك ميزة غائبة منذ 10 سنوات، حيث يحظى بدعم جماهيري وإعلامي كبير، فالجميع يقف خلفه، على عكس السنوات الماضية التي شهدت انقسامًا في الآراء حول المنتخب، حيث كان البعض يسانده ويشجعه، بينما كان بعضهم الآخر ينتقده أو لا يهتم بوضعه. اليوم، توحدت الصفوف والجميع ينتظر تحقيق حلم المونديال في أقرب وقت ممكن".وأكمل: "المنتخب يقدم نتائج إيجابية بفضل هذا الدعم المطلق الذي وصل إلى أعلى المستويات في الحكومة العراقية، حيث تم توفير جميع متطلبات النجاح الممكنة. أعتقد أن فرصة التأهل لكأس العالم هذه المرة هي الأفضل من جميع النواحي، لأنها قد لا تتكرر، سواء من حيث وضع المجموعة، أو نتائج المنافسين، أو حتى الفرصة الكبيرة المتاحة حاليًا للتأهل".وعن وضعه الشخصي وإمكانية العودة إلى صفوف في التصفيات، قال ناطق: "غبت لفترة عن المنتخب بسبب الإصابة التي تعرضت لها سابقًا، لكنني اليوم أتدرب وألعب بانتظام، وأصبحت جاهزًا لتمثيل أسود الرافدين. القرار يعود للمدرب خيسوس كاساس، وإذا وقع الاختيار عليّ فسأكون أول جندي في كتيبته، وإن لم أحضر فسأساند الفريق مع الجماهير"، بحسبتجدر الإشارة إلى أن المنتخب يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة.