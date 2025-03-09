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مبابي يقود هجوم الريال أمام فاليكانو

رياضة

2025-03-09 | 10:46
مبابي يقود هجوم الريال أمام فاليكانو
405 شوهد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لفريقه أمام رايو فاليكانو في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي، مكون من: كيليان مبابي ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: أندري لونين - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.

ويمثل رايو فاليكانو في مباراة اليوم كل من: باتالي - أرياداني - فلوريان لوجون - ألفونسو إسبينو - أندريي راتيو - بيب تشافاريا - ألفارو جارسيا - جيرارد جومبو - بيدرو دياز - باتي سيس - أدري إمباربا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، متأخرا بـ3 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة ونقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يحتل رايو فاليكانو المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة.
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