مبابي يقود هجوم الريال أمام فاليكانو

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي، مكون من: كيليان مبابي ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.وجاء تشكيل كالآتي: أندري - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا - لوكاس فاسكيز - مودريتش - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جويس.ويمثل رايو فاليكانو في مباراة اليوم كل من: باتالي - أرياداني - فلوريان لوجون - ألفونسو إسبينو - أندريي راتيو - بيب تشافاريا - ألفارو جارسيا - جيرارد جومبو - بيدرو دياز - باتي سيس - أدري إمباربا.ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، متأخرا بـ3 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة ونقطتين عن الوصيف أتلتيكو .وعلى الجانب الآخر، يحتل رايو فاليكانو المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة.